Взросление нации и новая Конституция: основные заявления Лукашенко на церемонии вступления в должность президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вступления в должность во Дворце Независимости. На мероприятие пригласили около 700 человек, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Дату вступления в должность президента заранее не анонсировали, поэтому оппоненты поспешили назвать ее «тайной церемонией». Маршрут президентского кортежа ко Дворцу Независимости пролегал практически через весь город. Сначала он проехал по центральному проспекту Независимости, затем свернул на Победителей. Такой длинный путь на церемонию вступления в должность Лукашенко проделал впервые.

На мероприятие пригласили около 700 человек – это высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта.

Под звуки фанфар рота почетного караула внесла государственный флаг и штандарт президента. Это стандартная церемония. Так же, как и присяга на Конституции, которую произносит вступающий в должность президент. Она звучит на белорусском языке.

Получив удостоверение президента, Лукашенко обратился к собравшимся . Он отметил, что нынешний год стал очень эмоциональным. Именно он показал, как белорусы любят свою землю. И как бы ни складывались события, страна придет к согласию ради будущего.

«Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу независимость и суверенитет. И в этом плане нам предстоит еще много сделать. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания, остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое государство, но белорусы как нация уже не дети. Мы – народ», – заявил Лукашенко.

Беларусь продолжит миротворческую миссию на международной арене. В приоритете останется социальная поддержка. Акцент – на сильную экономику и построение нового общества, способного к цивилизованному диалогу.

«Мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей», – отметил глава государства.

И еще один знаковый ритуал этого дня: после церемонии клятву на верность народу и президенту принесли белорусские военнослужащие. Александр Лукашенко поблагодарил их за сохранение мира и стабильности в стране в этот непростой период.

Телевизионную версию церемонии вступления Лукашенко в должность смотрите сегодня, 23 сентября, на телеканале «МИР» в полночь по московскому времени.