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Взросление нации и новая Конституция: основные заявления Лукашенко на церемонии вступления в должность президента
24.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вступления в должность во Дворце Независимости. На мероприятие пригласили около 700 человек, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Дату вступления в должность президента заранее не анонсировали, поэтому оппоненты поспешили назвать ее «тайной церемонией». Маршрут президентского кортежа ко Дворцу Независимости пролегал практически через весь город. Сначала он проехал по центральному проспекту Независимости, затем свернул на Победителей. Такой длинный путь на церемонию вступления в должность Лукашенко проделал впервые.
На мероприятие пригласили около 700 человек – это высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта.
Под звуки фанфар рота почетного караула внесла государственный флаг и штандарт президента. Это стандартная церемония. Так же, как и присяга на Конституции, которую произносит вступающий в должность президент. Она звучит на белорусском языке.
Получив удостоверение президента, Лукашенко
Беларусь продолжит миротворческую миссию на международной арене. В приоритете останется социальная поддержка. Акцент – на сильную экономику и построение нового общества, способного к цивилизованному диалогу.
И еще один знаковый ритуал этого дня: после церемонии клятву на верность народу и президенту принесли белорусские военнослужащие. Александр Лукашенко поблагодарил их за сохранение мира и стабильности в стране в этот непростой период.
Телевизионную версию церемонии вступления Лукашенко в должность смотрите сегодня, 23 сентября, на телеканале «МИР» в полночь по московскому времени.
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Взросление нации и новая Конституция: основные заявления Лукашенко на церемонии вступления в должность президента
На мероприятие пригласили около 700 человек – это высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта.
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