Литовский сейм призывает правительство расширить список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Литву в связи с их причастностью к фальсификациям выборов и репрессиям в отношении граждан Беларуси. Соответствующая резолюция принята 24 сентября, сообщает пресс-служба сейма.



Фото: president.gov.by

В документе отмечается, что одобренный ранее список из 30 белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в Литву, «не является исчерпывающим и должен обновляться».

Лидер партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расширенный санкционный список «будет очень четким заявлением о том, что таких людей не будет в Литве — в наших супермаркетах, на наших курортах, на улицах наших городов».

«Мы сегодня снимаем маски со 118 человек, — сказал он в ходе обсуждения в сейме. — Мы знаем, кто они, и называем их преступниками, поэтому они не смогут въехать на территорию Литвы. Мы также посылаем сигнал другим, кто подвергает репрессиям, избивает, истязает людей в Беларуси, что с них тоже снимут маски, что в будущем они не смогут приехать в Литву».

В резолюции также содержится призыв к ЕС, странам — членам НАТО, национальным парламентам и правительствам других стран как можно скорее ввести санкции в отношении лиц, которые причастны к фальсификациям выборов в Беларуси и к репрессиям белорусских граждан.

Уже в санкционный список помимо Александра Лукашенко включены: помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, глава КГБ Валерий Вакульчик (3 сентября назначен госсекретарем Совета безопасности), глава Комитета госконтроля Иван Тертель (3 сентября назначен главой КГБ), председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк (20 сентября отправлен в отставку), глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков (3 сентября отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны).