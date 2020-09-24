В Беларуси упала средняя зарплата

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года составила 1 276,4 рубля, что меньше по сравнению с июлем на 11,1 рубля, или на 0,9%.





Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1 766,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1 052,9 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1 097,3 рубля, в Витебской — 1 083,9 рубля, Гомельской — 1 138,1 рубля, Гродненской — 1 101,8 рубля, Минской — 1 300,3 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в августе 2020 года она составила 5 334 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 672,9 рубля.

В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза — под эту цель сверстаны планы и программы, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием народу и Национальному собранию. «Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию — вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза», — заявил он.