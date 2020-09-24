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Мужчина умер после того, как ежедневно ел лакрицу

24.09.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любовь строителя из Массачусетса к лакрице стоила ему жизни. Несколько недель он съедал по полтора пакетика лакрицы в день. Врачи говорят, что это привело к сбою баланса его питательных веществ в организме. В результате 54-летний мужчина умер от остановки сердца.

— Даже небольшое количество лакрицы, которую вы съедите, может немного повысить кровяное давление, — цитирует The Guardian кардиолога из больницы Массачусетса.

Глицирризиновая кислота, которая находится в растении, вызывает понижение уровня калия в организме и дисбаланс других минералов. К проблемам с сердечным ритмом приводит употребление 57 граммов лакрицы ежедневно в течение двух недель.

В организме умершего мужчины был опасно низкий уровень калия. Ему стало плохо в ресторане быстрого питания, бригада скорой смогла его откачать, но он все равно умер спустя сутки в больнице.

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Любовь строителя из Массачусетса к лакрице стоила ему жизни. Несколько недель он съедал по полтора пакетика лакрицы в день. Врачи говорят, что это привело к сбою...
 
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