«Рай в шалаше», «Твин Пикс», «Помидор»... Какие еще странные названия бывают у жилых комплексов?

Источник материала: Onliner

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», — говорит нам заезженная пословица. Работает ли она в случае с жилыми комплексами? Ведь конкуренция на рынке недвижимости диктует свои правила, и простым City или Tower человека не заманишь. Поэтому застройщикам приходится изгаляться в придумывании цепляющих прозвищ для своих стеклобетонных детищ. Мы решили посмотреть, до чего доходит фантазия маркетологов и так ли хороша жизнь, например, в «Долине грез».

Конечно, кладезь необычных наименований скрывается в глубинке, ну или не совсем в глубинке, России. В Сестрорецке есть чудесный вариант для семейной пары — «Рай в шалаше». На выбор — 456 квартир с максимальной площадью в 100 «квадратов». Находятся они в 3—4-этажных таунхаусах.





Тем, кто нет-нет да и порой предается греху обжорства, забывая при этом о спорте, подойдет «Пузатино» в поселке Щеглово. Правда, сейчас стройка заморожена, но, кто знает, может, когда-нибудь она возобновится.





Ну а для тех, кто просто любит побаловать себя кулинарными изысками, как будто специально возводили 15-этажку «Помидор» в Москве. Несмотря на нелепое название, это жилье на Ленинградском проспекте относится к бизнес-классу. Посоревноваться с этим названием может разве что ЖК «Кукуруза» — такой есть в Нур-Султане и Одессе. Одесса вообще хороша на нейминг: тут вам и «Рахат-лукум», переименованный позже в «Сахорова», и «Дюшес», а в области, в поселке Южное, можно отыскать даже Kokos Avenue.









В таинственном Санкт-Петербурге, воспетом Федором Достоевским, и спустя два столетия не перевелись еще акулы пера. Девизом комплекса «Иван-да-Марья» — «Дом. Кухня. Дети» его авторы намекают, что жилье здесь очень уютное, с полной отделкой квартир по авторскому дизайну. А в высотке «Твинк Пикс» с просторными пентхаусами (зимние сады в наличии) на последних этажах потенциальные покупатели, возможно, наконец-то узнают, кто все-таки убил Лору Палмер. Тем, кому всегда чего-то не хватает, советуем присмотреться к жилому комплексу More. Романтикам или просто творческим людям, ищущим вдохновения, — к «Поэме у трех озер», тем более что форма здания очень даже интригующая.













В Москве у жилых комплексов тоже есть довольно воодушевляющие названия. Например, «Искры радости» — две башни, соединенные между собой подземным паркингом, которые находятся в одном из самых зеленых и благоустроенных районов столицы — как минимум по мнению застройщиков. Или «Долина грез», на территории которой расположились 5 зданий разной этажности с элегантными французскими балконами и мансардами. Возможно, в двухуровневой квартире можно будет забыть о том, сколько она стоит. Есть и «Обыкновенное чудо». А еще «Президент» — наверное, вариант для особенно целеустремленных людей, которые точно знают, чего хотят. Правда, с таким названием хотелось бы какого-то менее тривиального архитектурного решения.









И напоследок пройдемся по регионам. Вот вам наш топ: «Гусарская баллада» в Одинцово, «Красавица» в Ильичево, «Онегин» в Вологде и «Пуд счастья» недалеко от Гатчины.

Как думаете, белорусским застройщикам стоит поучиться у российских и украинских коллег?

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