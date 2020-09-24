Ночью в минском дворе кто-то пробивал шины авто. Владелец: «Похоже, выбирали по номеру региона» (видео)

Источник материала: Onliner

Анатолий говорит, что приехал во двор в минском микрорайоне Сухарево вчера примерно в 18:00. Припарковал Mercedes S-Class и ушел домой. На утро два колеса у автомобиля были спущены, шины пробиты. Подобная участь постигла еще несколько авто, стоявших во дворе без очевидных нарушений требований правил дорожного движения.

Двор в Сухарево

Обыкновенный двор в микрорайоне Сухарево, рядом расположены дома №106, 108 и 110 по улице Лобанка. Дворовая парковка заставлена автомобилями — все как всегда. Вечером люди возвращались с работы, парковались. Ночь прошла спокойно, ничего подозрительного Анатолий не слышал.





— На утро увидели, что порезали шины в автомобилях. Повреждены в результате семь или восемь машин. Обратились в милицию, приехал сотрудник уголовного розыска, — рассказал корреспонденту Onliner Анатолий.









Версия: выбирали по номерам

Семь или восемь автомобилей — это далеко не все стоящие машины во дворе. И шины пробиты не только в авто, стоящих подряд. То есть тот, кто это сделал, выбирал, кому колеса пробивать, а кому — нет. А раз выбирал, значит, не исключено, руководствовался какой-то логикой — какой?





Иной раз случалось, что страдали машины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения: на тротуарах, на газонах. Но в этом случае, судя по всему, водителей упрекнуть особо не в чем.

Еще бывало, что под удар попадали транспортные средства, стоящие на «чьих-то» местах. Чьих-то зарезервированных мест в общем дворе многоэтажки быть не может, но не все автовладельцы с этим согласны — случаются конфликты. Но такой масштаб поражения говорит о том, что и эта версия не выдерживает критики.

Но есть другая, ее озвучил Анатолий.

— Похоже, выбирали по номеру региона: повреждены авто 5-го (Минская область), 4-го (Гродненская область), 2-го региона (Витебская область), — говорит мужчина. — 7-й регион (Минск) не тронут.













«Работали» двое или трое?

— У каких-то авто пробили сразу четыре колеса, у каких-то два, мне, наверное, повезло, у меня — одно. Второе ковыряли, но не пробили, — добавил Анатолий.

На соседней школе есть камера наблюдения, в поле видимости которой попадает указанный двор, милиция уже изъяла запись. Качество не позволяет о чем-то говорить конкретно, но видны силуэты.

— Все произошло, насколько удалось выяснить, примерно в 0:35. В 1:00 один из водителей приехал во двор, и шины в машинах уже были спущены, — добавил собеседник. — Кроме того, есть очевидец, который видел происходящее: были 2—3 человека в капюшонах, в темной одежде. Часть шин пробиты ножом, другая часть — шилом. Очевидец также слышал хлопки, судя по всему, когда колеса прокалывали.

Правда, уже когда готовилась эта публикация, от Анатолия поступили новые сведения: очевидцу, о котором идет речь, разбили окно квартиры.

Теперь автовладельцы рассчитывают на помощь правоохранительных органов.

















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