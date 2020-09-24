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Под Минском открылся современный гоночный комплекс
24.09.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Гоночный комплекс мирового класса открыли в минувшую среду в десяти километрах от Минска, сообщили Sputnik в ДОСААФ.
Комплекс в деревне Прилесье возводили в течение трех лет. Он разделен на четыре зоны – для картинга, мотобола, шоссейно-кольцевых автогонок и дрифтинга.
"На днях мы переехали сюда всей командой со старого стадиона в Боровой и уже успели провести несколько тренировок", - рассказал Sputnik тренер национальной сборной по мотоболу и команды "Заря" Сергей Куприянчик.
В эти выходные комплекс примет матчи чемпионата Беларуси по мотоболу.
Прийти и поддержать спортсменов могут и зрители. В следующем году здесь намерены провести международные соревнования по мотокроссу и картингу.
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В новом комплексе будут тренироваться и выступать картингисты, дрифтеры, автогонщики и мотоболисты.
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