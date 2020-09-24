ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском открылся современный гоночный комплекс

24.09.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Гоночный комплекс мирового класса открыли в минувшую среду в десяти километрах от Минска, сообщили Sputnik в ДОСААФ.

© Photo : Twitter / McLaren
Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды "Формулы-1"

Комплекс в деревне Прилесье возводили в течение трех лет. Он разделен на четыре зоны – для картинга, мотобола, шоссейно-кольцевых автогонок и дрифтинга.

"На днях мы переехали сюда всей командой со старого стадиона в Боровой и уже успели провести несколько тренировок", - рассказал Sputnik тренер национальной сборной по мотоболу и команды "Заря" Сергей Куприянчик.

В эти выходные комплекс примет матчи чемпионата Беларуси по мотоболу.

Прийти и поддержать спортсменов могут и зрители. В следующем году здесь намерены провести международные соревнования по мотокроссу и картингу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом комплексе будут тренироваться и выступать картингисты, дрифтеры, автогонщики и мотоболисты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовский сейм призывает правительство расширить список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Литву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика