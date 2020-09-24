Под Минском открылся современный гоночный комплекс

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Гоночный комплекс мирового класса открыли в минувшую среду в десяти километрах от Минска, сообщили Sputnik в ДОСААФ.

Комплекс в деревне Прилесье возводили в течение трех лет. Он разделен на четыре зоны – для картинга, мотобола, шоссейно-кольцевых автогонок и дрифтинга.

"На днях мы переехали сюда всей командой со старого стадиона в Боровой и уже успели провести несколько тренировок", - рассказал Sputnik тренер национальной сборной по мотоболу и команды "Заря" Сергей Куприянчик.

В эти выходные комплекс примет матчи чемпионата Беларуси по мотоболу.

Прийти и поддержать спортсменов могут и зрители. В следующем году здесь намерены провести международные соревнования по мотокроссу и картингу.