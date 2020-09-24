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Эксперт: Беларусь обладает возможностями потребления атомной электроэнергии

24.09.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Необходима реализация инвестпроектов, которые будут потреблять генерацию атомной электроэнергии в республике, заявил в эфире видеомоста в МПЦ Sputnik редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Отвечая на вопрос, может ли Россия помочь Беларуси с реализацией атомной электроэнергии в связи с ее бойкотом со стороны балтийских республик, эксперт сказал, что "непонятно, почему с 2011 года, когда началось строительство АЭС, не был реализован ни один инвестиционный проект, связанный с появлением нового источника электрогенерации". 

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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По его словам, за эти годы белорусские власти реализовали два пятилетних плана модернизации имеющихся газовых электростанций, построили новые гидроэлектростанции, что было сделано грамотно и профессионально.

"При этом ни одного якорного потребителя для Белорусской АЭС так и не возникло", – обратил внимание Борис Марцинкевич.

Российский аналитик напомнил, что по белорусской территории проходит магистральный газопровод Ямал-Европа мощностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. После ввода в эксплуатацию АЭС Беларусь сможет закупать на 5 миллиардов кубометров газа в год меньше.

"В белорусском городе Речица имеет место быть абсолютно замечательный газоперерабатывающий завод. Беларусь на своей территории добывает определенный объем нефти и газа. Попутный нефтяной газ перерабатывается в Речице", – напомнил он.

По мнению Бориса Марцинкевича, Беларусь обладает собственной школой и площадкой для переработки газа. Неподалеку находится еще Мозырское газохранилище Газпрома. Поскольку весь объем голубого топлива хранится в соляных пластах, то это обеспечивает максимальную скорость отдачи газа.

"В Беларуси есть абсолютно все для газоперерабатывающего завода. Но мощности Речицкого газоперерабатывающего завода за эти годы увеличены не были", – обратил внимание он.

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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По его словам, с учетом тех условий кредитного договора (на строительство АЭС – Sputnik), которые сейчас есть для того, чтобы рассчитываться по основной сумме кредита и выплачивать проценты с 2023 года, Беларусь должна будет выплачивать 1,19 миллиарда долларов в год. При этом он выразил сомнение в возможности осуществления таких выплат, особенно если учесть, что размер прибыли белорусского бюджета в 2019 году составил 6,5 миллиарда долларов. Борис Марцинкевич считает, что нужны новые промышленные потребители электроэнергии, которые смогут оправдать вложения в Белорусскую АЭС. 

"Напомню, что в Беларуси имеется 8 металлургических комбинатов, которые перерабатывают металлолом не за счет коксующегося угля, а электроэнергии. Металлургические предприятия, как и химические, имеют непрерывный цикл. Это оптимальный вариант для атомных энергоблоков", – констатировал он.

По его мнению, это возможность для реализации электроэнергии атомной генерации, которая видна на сегодняшний день невооруженным взглядом.

"Металлургические комбинаты, расширение мощностей Речицкого газоперерабатывающего завода – это возможности, которые сейчас придется реализовывать достаточно быстро в сжатые сроки. В противном случае непонятно, для чего нужен второй энергоблок (БелАЭС – Sputnik)", – задался вопросом он.

Напомним, пуск БелАЭС назначен на 7 ноября. Президент Лукашенко назвал эту дату знаковым днем и пригласил всех поучаствовать в торжественной процедуре. Ранее замминистра Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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