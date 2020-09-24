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Непал простился с альпинистом-рекордсменом, покорителем Эвереста
24.09.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотни людей собрались одном из храмов Непала, чтобы проститься с покорителем Эвереста. Непальский альпинист Анг Рите умер в возрасте 72 лет, длительное время он страдал от болезней.
Он стал первым человеком, который 10 раз взошел на Эверест без кислородной маски, причем как через Северное, так и через Южное седло. Это – мировой рекорд, благодаря которому имя Анг Рите внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Всего же на его счету 22 восхождения на высочайшую гору в мире. Впервые на вершину Эвереста Рите Шерпе поднялся еще в 1983 году. Анг Рите называли "снежным барсом".
"Он был так же активен, как снежные барсы в горах, и это было уникально", - цитирует
Много усилий Анг Рите посвятил сохранению экологии Гималаев, в 2011 году он получил за это медаль "Горное наследие сэра Эдмунда Хиллари". Альпинист работал над природоохранными проектами. В день прощания тело Анг Рите накрыли национальным флагом Непала.
Шерпы – народность, живущая в Непале и Индии, их называют потомками тибетцев. Традиционным занятием шерпов называют земледелие и скотоводство, однако на весь мир они стали известны в качестве проводников-носильщиков при восхождениях на горные вершины.
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Непальский альпинист Анг Рите стал первым человеком, который десять раз покорил Эверест без кислородной маски. Смотрите на видео, как проходило прощание с "барсом".
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