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Пьяный минчанин блокировал движение, а затем наехал на инспектора: МВД - об инциденте на Дзержинского
Источник материала: Tut.by
В пресс-службе МВД
— Сотрудники ГАИ в составе двух экипажей преследовали Volkswagen, который сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Щорса, — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, водитель «немца», пытаясь скрыться, заехал во двор по улице Разинской. Когда инспектор вышел из машины и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом. В результате он столкнулся со служебным авто, а затем наехал на сотрудника ГАИ.
С травмой ноги милиционера госпитализировали.
30-летнего водителя Volkswagen задержали и доставили на освидетельствование, результаты которого показали наличие алкогольного опьянения.
— Материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действиям нарушителя, — проинформировали в милиции.
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Пьяный минчанин блокировал движение, а затем наехал на инспектора: МВД - об инциденте на Дзержинского
Материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действиям нарушителя.
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