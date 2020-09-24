Пьяный минчанин блокировал движение, а затем наехал на инспектора: МВД - об инциденте на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

В пресс-службе МВД рассказали об инциденте, который произошел накануне на столичном проспекте Дзержинского.

— Сотрудники ГАИ в составе двух экипажей преследовали Volkswagen, который сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Щорса, — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, водитель «немца», пытаясь скрыться, заехал во двор по улице Разинской. Когда инспектор вышел из машины и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом. В результате он столкнулся со служебным авто, а затем наехал на сотрудника ГАИ.

С травмой ноги милиционера госпитализировали.

30-летнего водителя Volkswagen задержали и доставили на освидетельствование, результаты которого показали наличие алкогольного опьянения.

— Материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действиям нарушителя, — проинформировали в милиции.