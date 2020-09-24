Средняя зарплата в Беларуси в августе снизилась на 11,1 рубля

Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе 2020 года составила 1276,4 рубля и снизилась на 11,1 рубля по сравнению с июлем.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в августе 2020 года выросла на 7,6% по сравнению с августом 2019 года.