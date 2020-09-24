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Средняя зарплата в Беларуси в августе снизилась на 11,1 рубля
Источник материала: АФН
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе 2020 года составила 1276,4 рубля и снизилась на 11,1 рубля по сравнению с июлем.
Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ.
Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в августе 2020 года выросла на 7,6% по сравнению с августом 2019 года.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе 2020 года составила 1276,4 рубля и снизилась на 11,1 рубля по сравнению с июлем.
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