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Директор порта: Калининград готов к грузам из Беларуси, но в вопросе много политики

24.09.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Калининградский морской рыбный порт" (филиал ФГУП "Нацрыбресурс") готов переваливать на экспорт различные грузы из Беларуси, сообщил "Интерфаксу" директор порта Александр Громов.

"Технические возможности нашего порта позволяют нам принимать, хранить и переваливать большую номенклатуру грузов, в том числе и тех, что могут поступать из Беларуси. В прошлые годы этот вопрос многократно поднимался на различных российско-белорусских встречах. Более того, даже был проект по перевалке через порт калийных удобрений из братской республики", - сказал Громов.

По его словам, сегодня порт имеет специализированные площадки для единовременного хранения и дальнейшей перевалки различных видов удобрений. Жидких удобрений примерно 15 тыс. тонн и сыпучих - 20 тыс. тонн. Также возможен и экспорт нефтепродуктов, мощности по их единовременному хранению составляют примерно 60 тыс. тонн.

Калининградский порт может также принимать различные грузы, импортируемые Беларусью. 

"Речь идет, прежде всего, о замороженной рыбе, переработка которой в республике находится на высоком промышленном уровне. В свое время даже обсуждался вопрос о базировании в Калининграде рыбодобывающих судов, которые купит или построит Беларусь", - добавил директор.

"Вопрос о перевалке белорусских грузов через Калининградский порт во многом зависит от логистики, в которой много политики. Если Беларусь откажется от перевалки своих грузов в Клайпеде, то вряд ли Литва согласится на их транзит в Калининград", - отметил Громов.
 
 
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"Калининградский морской рыбный порт" (филиал ФГУП "Нацрыбресурс") готов переваливать на экспорт различные грузы из Беларуси, сообщил "Интерфаксу" директор порта...
 
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