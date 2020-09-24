Агроэкобизнес хочет, чтобы государство не трогало его хотя бы пять лет

Государство озаботилось улучшением условий работы граждан и предпринимателей, занятых в сфере агроэкотуризма. С этой целью подготовлен проект изменений в указ № 365 от 9 октября 2017 года «О развитии агроэкотуризма», который является главным документом в этой сфере?

Naviny.by выделили три главных новшества проекта указа.



Фото bestbelarus.by

Хорошая сфера и условия интересные

В целом законодательство в сфере агроэкотуризма работает нормально и оказывает положительный эффект на развитие сферы. Такой вывод государство делает на основе постоянных мониторингов, которые проводит Министерство спорта и туризма.

Но самое главное, что бизнесу и туристам по-прежнему интересен агроэкотуризм.

Так, за 2019 год общее число субъектов агроэкотуризма (по состоянию на 1 января 2020 года) выросло почти на 12% и превысило 2700 единиц.

Привлекательна эта сфера и тем, что здесь предприниматели могут получить льготное кредитование.

Кредиты выдает «Белагропромбанк» на сумму до двух тысяч базовых величин. Таким образом, верхний предел льготного кредитования сейчас составляет 54 тысячи рублей.

Эти деньги даются в расчете на одного субъекта агроэкотуризма на срок до 5 лет (физическим лицам — до 7 лет) в национальной валюте с уплатой процентов в размере 5% годовых.

За десять лет льготные кредиты получили более 600 субъектов агроэкотуризма, а общая сумма финансирования составила 7,4 млн рублей. В этом году агроэкотуризму окажут поддержку на сумму до 1,2 млн рублей.

Так что же предлагается изменить в этой сфере?

Денег больше…

Прежде всего, государство готово давать больше денег для реализации проектов в сфере агроэкотуризма.

В этой связи предложено следующее решение. Если «Белагропромбанк» заключает несколько кредитных договоров с одним субъектом агроэкотуризма, то его совокупный предельный размер единовременного долга по всем кредитным договорам (за вычетом суммы погашенной задолженности по кредитам) не должен превышать определенную сумму.

Как сказано в проекте документа, этот общий размер долга не может быть выше двух тысяч базовых величин.

В расчет принимается размер этой величины, который был установлен на дату заключения последнего кредитного договора.

Льготное кредитование субъектов агроэкотуризма, предусмотренное проектом указа, фактически будет оказываться на прежних условиях, подчеркивается в законопроекте.

И продлится оно по 2030 год, тогда как по нынешнему законодательству льготные кредиты выдаются с 2010 по 2020 годы.

…«опеки» — меньше

Кроме того, государство собирается ввести мораторий на изменения законодательства в сфере агроэкотуризма. До 2026 года никаких новых изменений здесь не предвидится.

Получается, проект нового указа, после его принятия, станет последним документом на новую пятилетку.

Это новшество продвигает не государство, а представляющее интересы агроэкобизнеса общественное объединение «Отдых в деревне».

Правда, объединение предлагало ввести мораторий на изменения законов до 2030 года — государство прислушалось к мнению наполовину.

Количество усадеб увязано с числом комнат

Проект указа также предлагает решение проблемы с количеством агроэкоусадеб, которые могут быть у одного субъекта агроэкотуризма.

Хотя указ № 365 не устанавливает запретов или ограничений в этом вопросе, он точно не определяет, какое число агроэкоусадеб может быть у одного субъекта агроэкотуризма.

Законодатель решил предложить такой вариант. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма возможна на территории одной или нескольких агроэкоусадеб, если будут соблюдаться требования, установленные в пункте 12 указа № 365.

В числе таких требований названо количество жилых комнат для размещения туристов в одной усадьбе (не больше десяти), а также условие о праве собственности на усадьбу (она должна находиться в собственности самого субъекта агроэкотуризма или члена его семьи, если речь идет о физических лицах).

В частности, указ № 365 будет скорректирован с учетом Жилищного кодекса, где сказано, что под жилой комнатой понимается жилое помещение, которое находится внутри квартиры или жилого дома, иного капитального строения (здания, сооружения).

В заключение разработчики высказывают уверенность, что издание нового указа «не повлечет изменение величины доходов и расходов субъектов агроэкотуризма».