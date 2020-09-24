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Ролик RT о "новой работе" Трампа привлек внимание мировых СМИ - видео

24.09.2020 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Шуточный ролик появился в интернете в минувший вторник. В нем показано, как Трамп мог бы работать на телеканале, если не выиграет на предстоящих президентских выборах.

"Как же мне еще сражаться с фейковыми новостями?" – говорит "Трамп" в ролике, рассказывая, что предложение работать в RT он получил от своего российского коллеги Владимира Путина.

© REUTERS / TOM BRENNER
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В ролике новый ведущие телеканала гуляет по Москве, поет на гитаре песню "Перемен" Виктора Цоя и обедает в кафетерии в офисе телеканала, причем заплатить за его трапезу он предложил Мексике.

Ряд крупных англоязычных СМИ на следующий день отреагировал на видео. Издание The Daily Beast назвало ролик "крайне шокирующим", но, тем не менее, экстравагантным. Журналисты предположили, что президент США - большой поклонник Путина и вообще подконтролен Кремлю.

В статье издания HuffPost говорится, что "американское разведсообщество полагает, что Россия действительно предпринимает попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года, просто более искусные — как это было в 2016 году, когда она помогала Трампу". Журналисты израильской газеты Haaretz отметили, что ролики, созданные с применением технологии Deepfake, в современном мире " все более пагубно сказываются на нашей способности отличать правду от вымысла в политической сфере".

Ряд журналистов и вовсе попросил RT взять на работу Трампа.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. О выдвижении своей кандидатуры на второй срок ранее уже заявлял действующий глава государства Дональд Трамп. Соперником Трампа будет кандидат от демократов Джо Байден.

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Телеканал RT выпустил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа в случае проигрыша на очередных президентских выборах. Смотрите на видео, что могли...
 
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