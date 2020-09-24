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Белорусские айтишники подключили искусственный интеллект для распознавания под масками лиц силовиков

24.09.2020 19:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Команда белорусских айтишников, напомнила лицам в масках, что они живут в 21 веке, поэтому у них получится спрятать свои лица под масками, избивая и калеча невинных граждан.

Белорусские программисты даже сняли специальный ролик, в котором показали, как все происходит, чтобы силовики понимали, что маски их не скрывают и всем их действиям будет потом дана оценка. Если не законом, то как минимум, близкими людьми. Соседями и просто знакомыми, которым уже так просто не скажешь: это не я, я этого не делал и не участвовал в этом. Теперь им придется посмотреть в глаза даже собственным детям, когда они спросят. А ведь спросят. Теперь белорусским девушкам нет необходимости срывать маски, это сделает искусственный интеллект, которому статью не пришьешь и в тюрьму не бросишь.

Как говорят авторы ролика, демонстрация технологии должна показать силовикам, что система их не защитит, и подвигнуть их к отказу от применения насилия в отношении мирных людей. Оцените, как все это происходит.

 
 
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Команда белорусских айтишников, напомнила лицам в масках, что они живут в 21 веке, поэтому у них получится спрятать свои лица под масками, избивая и калеча невинных...
 
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