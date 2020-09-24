«Маме отзваниваюсь каждый час». Волонтеры Красного Креста - о своих дежурствах на акциях протеста

Источник материала: Tut.by

Они уточняют: называть их надо не медиками, а просто волонтерами. И говорят, что оказывают не медицинскую, а только первую помощь, поэтому у них в аптечках хлоргексидин, бинт, вата, вода — с этим набором они и выходят помогать. HEALTH.TUT.BY рассказывает истории волонтеров Белорусского Общества Красного Креста, которые с августа дежурят на улицах Минска во время протестов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мимо просто пробегают, нас не трогают»

36-летняя Лариса Миклаш — конструктор в частной компании, а в свободное время — волонтер Белорусского Красного Креста. На минских акциях протеста впервые девушка оказалась вечером 13 августа, но сколько раз с того дня выходила с отрядом на улицы города, уже не сосчитает.

— Мы работаем по согласованию. 13 августа появилось разрешение на работу — и мы вышли в форме. При себе у нас есть удостоверение волонтера. Есть и такое правило: каждый волонтер, который сейчас дежурит на акциях, должен был пройти курс по первой помощи.



Фото: из личного архива

Лариса признается, что первый раз выйти на улицу — пусть и в форме волонтера Красного Креста — было страшно.

— Мы же люди, есть боязнь, но через нее переступаешь. Ты, как сотрудник скорой, отключаешь эмоции. Хотя вот вчера днем, читая чаты, все волновались больше обычного, что может повториться то, что было на улицах 9−11 августа.

— Как к вам относятся силовики?

— Люди в форме мимо просто пробегают, нас не трогают. Но мы и сами придерживаемся правил: никогда не лезем в толпу, наблюдаем со стороны.

В каком районе города окажется отряд Ларисы, всегда непредсказуемо: волонтеры мониторят ситуацию в интернете, оценивают риски и потом совместно решают, где может понадобиться их помощь:

— 23 сентября мы сразу были в районе стелы, потом — чуть ближе к метро «Немига». Когда здесь ситуация стабилизировалась — поехали на «Пушкинскую», «Спортивную», «Каменную Горку».



Во время акций протестов 23 сентября. Фото предоставлено Красным Крестом

23 сентября, например, Лариса помогала нескольким пострадавшим с травмами ног: один, говорит девушка, оступился, второй — пострадал от удара.

— Вызывали и скорую, когда у человека сильно подскочило давление: с сердцем не стоит шутить. Часто встречаемся с испугом: в таких случаях людей просто надо успокоить. Кому-то руку положишь на плечо, и этого будет достаточно.

— Зачем вам это нужно?

— Родители всегда учили меня, что надо помогать. А у меня для этого есть возможность — мое время. И, конечно, это опыт: за пять лет в Красном Кресте я с таким не сталкивалась. Заметила, что после акций к нам даже стали больше записываться на тренинги по оказанию первой помощи.

«Сердечко немного билось»

20-летняя Дарья Цыманович познакомилась с Красным Крестом школьницей: в 17 лет уже проводила мастер-классы по оказанию первой помощи как инструктор. Сейчас работает в центре детей и молодежи и курирует отряд милосердия. В свободное время — волонтерит.



Фото: из личного архива

На акциях протеста девушка впервые оказалась в августе: дежурила возле Красного костела. В выходные волонтерство на акциях пропускала из-за работы, поэтому день инаугурации стал лично для нее самым массовым днем протестов. Даша дежурила в районе стелы и Немиги, и именно она была рядом с пострадавшей женщиной, чье фото — голова забинтована, видна кровь — облетело в тот вечер интернет.

— Люди стали кричать: «Медики, нужна помощь». На дороге была женщина, ей рассекли голову. Ее до нас забинтовали, было подозрение на сотрясение. Я с пострадавшей говорила на отвлеченные темы, она была в сознании. Наш командир вызвал скорую. Какое-то время мы были на дороге, но потом увидели, что едет спецтехника, поэтому на носилках перенесли пострадавшую на более безопасную, зеленую зону.



Во время акций протестов 23 сентября. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще одна история того вечера связана с панической атакой:

— Девушку, по ее рассказу, кто-то задел, а она критически относится к агрессии. Ее начало трясти как при эпилепсии. Я с ней пыталась говорить, но ее молодой человек меня отогнал. Конечно, в таких ситуациях мы не вмешиваемся, ни с кем не спорим. Позже я встретила эту девушку в уборной, она извинялась за своего парня, благодарила. Потом долго-долго на меня смотрела и спросила: «А можно вас обнять?». В такие моменты чувствуешь, что выполнила свой внутренний долг.



Дарья во время прохождения курсов по оказанию первой помощи. Фото: из личного архива

— А у самой паники не было? Все-таки вы впервые видели такой масштаб акций.

— Я спокойный человек, но чуть страшно было: когда мимо проходили люди в форме — сердечко немного билось. Думалось, мало ли и я попаду. Но волонтеры Красного Креста в принципе нейтральны, это один из наших принципов: мы не занимаем ничью сторону, окажем помощь всем, кому она понадобится.

Домой Дарья 23 сентября вернулась после 23.00. Хоть девушка и отзванивалась маме каждый час, та еще не спала — ждала возвращения дочки.

— Если честно, после душа я очень быстро уснула. После работы дежурство, где машины сигналят, а люди кричат, очень выматывает — случился эмоциональный перегруз.