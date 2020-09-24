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Страны Балтии расширят санкционный список чиновников режима Лукашенко

24.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие дни страны Балтии представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены около 100 человек из Беларуси.

Об этом министр рассказал в эфире Латвийского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам министра, речь идет о расширении санкций и,"данный список не будет окончательным". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее страны Балтии уже включили в список нежелательных лиц для въезда 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.


По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в страны Балтии этим людям закрыт на неопределенное время.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие дни страны Балтии представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены около 100 человек...
 
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