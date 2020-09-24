Вокруг Domino’s Pizza развернулся скандал после акций протеста. Что случилось?

Источник материала: Onliner

Вечерние протесты в день инаугурации начались во многих частях города. Стычки протестующих с силовиками вспыхивали в торговых центрах, подземных переходах и на широких проспектах. Около половины одиннадцатого очередная волна задержаний прошла возле входа в ТЦ Dana Mall. Увидев автозак, протестующие кинулись врассыпную и попытались укрыться в магазинах и кафе, расположенных поблизости. Некоторые павильоны решились «спрятать» горожан, чтобы помочь избежать стычек, другие проявили осторожность и заперли двери. Среди последних оказалась Domino’s Pizza, после чего на пиццерию обрушился шквал критики. Рассказываем обе версии случившегося.

«Я увидел, что из пиццерии на нас смотрят двое сотрудников, а еще один закрывает дверь»

Житель «Маяка-Минска», который попросил не называть своего имени, находился около Dana Mall, когда силовики начали разгон. Мужчина утверждает, что около 22:30 он увидел толпу людей, бегущих в его сторону, и решил где-нибудь переждать.

— Я перешел дорогу и находился на бульваре, метрах в 10—15 от входа в Domino’s. Двери там стеклянные — изнутри видно все, что происходит на улице. Я осмотрелся и подумал, куда могу побежать: в пиццерию, магазин или во дворы. Заведение было ближе всего. Рядом со мной было еще человек пять.

В этот момент я увидел, что из пиццерии на нас смотрит двое сотрудников, а еще один закрывает дверь. В итоге я забежал в магазин, где и переждал, — говорит наш собеседник. Другие минчане также утверждают, что дверь закрыли непосредственно перед протестующими, которые искали защиты.

Некоторые люди сочли это предательством и начали заливать социальные сети компании негативные (а порой и оскорбительные) комментарии. Сегодня оценка сети в Google упала до одной звезды. Кроме того, белорусы решили устроить перформанс: люди заказывают пиццу, а потом не открывают курьерам дверь: «как в Domino’s не открыли тем, кому было нужно».





В компании утверждают, что травля началась на пустом месте: «перед носом» дверь никто не закрывал и от протестующих не прятался — пиццерия просто закрылась после ухода последнего клиента.

«Человек плюнул нам на кассу и бросил флаг с надписью „Трусы“»

На следующий день после произошедшего в социальных сетях появился комментарий компании по поводу произошедшего. В нем говорится, что в 22:25 к станции метро «Восток» подъехал автомобиль специального подразделения, директор пиццерии в целях безопасности был вынужден закрыть пиццерию раньше.

— На видео можно отметить, как последний клиент в 22:29 самостоятельно выходит из работающей в обычном режиме пиццерии. Препятствий ко входу/выходу не было. Также видно, что с 22:30 дверь в пиццерию закрыта, в зале не горит свет, мебель убрана, клиентов внутри нет, — говорится в сообщении.





Мы связались с менеджером по маркетингу и корпоративной культуре Ольгой Скирук и попросили подробнее рассказать о произошедшем.

— Раньше пиццерия на Независимости, 143 работала круглосуточно, но примерно две недели назад наш директор принял решение выбирать время закрытия в зависимости от ситуации в городе. Вчера мы проводили последнего клиента и решили остановить работу, поскольку возле нашего заведения ситуация становилась неспокойной.

Это не значит, что мы кого-то не пускали или выгоняли людей. Мы просто закрыли пиццерию, потому что наш директор несет ответственность за персонал. У нас работают молодые люди, которых мы подвергаем риску, продолжая работу поздно вечером, — объясняет Ольга.

По ее словам, руководство пиццерии просмотрело записи с камеры видеонаблюдения за весь вечер и не обнаружило на них никаких толп людей, пытающихся зайти в кафе. На видео, опубликованном пиццерией в Facebook, почему-то обрезаны примерно 10 минут записи между 22:30 и 22:40 — в тот момент, когда и происходили задержания. Однако Ольга утверждает, что на данный момент просто была опубликована укороченная версия, а полное видео будет загружено немного позже.

— Периодически кто-то дергает ручку, кто-то просто стоит на летней террасе, но ничего такого, о чем было сказано в многочисленных пабликах, не было. В своих социальных сетях мы опубликовали нарезку видео, записанного вчерашним вечером. Полная запись сейчас загружается (вчера загрузить ее не удалось из-за плохого интернета). Мы готовы предоставить полную версию абсолютно любому человеку, который за ней обратится. Каждый сможет убедиться в правдивости наших слов, — говорит менеджер. Ниже опубликована первая часть видеозаписи, остальное в сети обещают выложить позже.

Ольга утверждает, что подобная информация появляется не впервые: недавно кто-то писал, что в машинах с логотипом сети ездят силовики, а до этого несколько раз появлялись слухи о людях, которых отказались пускать в заведение из-за политических причин. В компании такие слухи называют ложными.

— В нашей компании работают люди разного пола, возраста, веры, ориентации и так далее. К нам приходили люди с бело-красно-белыми флагами, и мы никогда не заостряли на этом внимания. Это нормально. Но в последнее время в наш адрес идет очень много критики. Мы к ней готовы, но иногда это выходит за рамки.

Недавно, например, человек плюнул нам на кассу и бросил флаг с надписью «Трусы». В социальных сетях сплошь негативные комментарии. Мы готовы к критике, готовы отвечать на нее. Но люди должны понимать, что наш принцип — свобода выбора, а наше руководство обязано защищать своих сотрудников.