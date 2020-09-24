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Горьковский автозавод представил предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN

24.09.2020 19:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции новой модели — единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели.

Единая электроплатформа, разработанная конструкторами ГАЗа, позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда самого популярного российского легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.

Горьковский автозавод представил предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN

Полная масса автомобиля — 4,6 т, грузоподъемность — до 2,5 т (бортовые модификации).  Электродвигатель — синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность — 100 кВт·ч, максимальный крутящий момент — 310 Н·м. Энергоемкость аккумуляторных батарей — 48 кВт·ч. Максимальная скорость — 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке — 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

Горьковский автозавод представил предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN

Когда начало полноценного серийного производства и старт продаж? На эти вопросы пока точного ответа нет. Даже базовая GAZelle NN пока не продается. Очевидно, что сначала в товарную сеть запустят ее, а только затем последует электромобиль. Но это тот электромобиль, который, пожалуй, мы в Беларуси точно увидим.

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На конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции новой модели —...
 
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