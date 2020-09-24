«Колоссально». Даже Горбачев поддержал беларусов – кто следующий?

Источник материала: KYKY

Это что-то невероятное: первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает наш народ. Об этом он сообщил изданию «Подъём».

«Моя уважаемая республика и беларусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы беларусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне , – это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней».

Михаил Горбачев – первый президент СССР, до него пролетариями правили секретари ЦК (в том числе, Сталин). Горбачев руководил с 1985 года (начинал тоже в должности секретаря) по 1991 год. При Горбачеве также случилось невероятное – рухнул Союз.