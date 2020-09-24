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«Колоссально». Даже Горбачев поддержал беларусов – кто следующий?
Источник материала: KYKY>
Это что-то невероятное: первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает наш народ. Об этом он
«Моя уважаемая республика и беларусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы беларусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то,
Михаил Горбачев – первый президент СССР, до него пролетариями правили секретари ЦК (в том числе, Сталин). Горбачев руководил с 1985 года (начинал тоже в должности секретаря) по 1991 год. При Горбачеве также случилось невероятное – рухнул Союз.
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Это что-то невероятное: первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает наш народ. Об этом он...
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