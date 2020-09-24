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«Колоссально». Даже Горбачев поддержал беларусов – кто следующий?

24.09.2020 19:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Это что-то невероятное: первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает наш народ. Об этом он сообщил изданию «Подъём». 

«Моя уважаемая республика и беларусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы беларусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней». 

Михаил Горбачев – первый президент СССР, до него пролетариями правили секретари ЦК (в том числе, Сталин). Горбачев руководил с 1985 года (начинал тоже в должности секретаря) по 1991 год. При Горбачеве также случилось невероятное – рухнул Союз. 

 
 
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Это что-то невероятное: первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает наш народ. Об этом он...
 
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