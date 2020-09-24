Пропала адвокат Марии Колесниковой: в милицию подают заявление о её похищении

Источник материала: KYKY

Пропала адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Она не выходит на связь уже несколько часов. Родственники связывают исчезновение Людмилы с ее профессиональной деятельностью. Муж подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, передает TUT.by.

Как рассказал изданию адвокат Виктор Мацкевич, в 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Казак торопилась на судебное заседание, но до суда так и не доехала. Машина Людмилы припаркована на Коммунистической, авто закрыто.

Читатель «Нашей Нивы» предположил, что увидел момент задержания адвоката. «В 13:50 напротив Коммунистической, 24 неизвестные задержали девушку и увезли на машине Geely 8971 ТА-7. Девушка кричала «Помогите!» много раз», – процитировало издание своего собеседника.

Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката, связанные с Координационным советом и защитой его членов: Максим Знак и Илья Салей.