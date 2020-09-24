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Шапко ― Добротвор: мы разные, но обязаны договариваться, иначе беда!
24.09.2020 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© REUTERS / TUT.BY
― текущая общественно-политическая
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Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.
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