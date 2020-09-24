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Шапко ― Добротвор: мы разные, но обязаны договариваться, иначе беда!

24.09.2020 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

© REUTERS / TUT.BY
Лукашенко про инаугурацию: в тайне это сохранить практически невозможно

― текущая общественно-политическая ситуация в Беларуси, поиски широкого диалога и общих позиций по урегулированию;

новая роль белорусского гражданского общества; 

перспективы белорусских политических партий;

конституционная реформа: устойчивые институты, ценности, либо и то, и другое?

Россия видит и чувствует все грани белорусской ситуации.

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.

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