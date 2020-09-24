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Правительство вводит изменения по командировкам

24.09.2020 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совмин вводит новшества по командировочным расходам. Изменения касаются порядка возмещения расходов по найму жилья. Это предусмотрено постановлением правительства № 550 от 22 сентября.


pixabay.com

Индивидуальные предприниматели и организации независимо от формы собственности (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки по стране, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это нужно как на основании подтверждающих документов, так и без их представления. Но если без документов, то есть ограничения.

«При отсутствии подтверждающих документов расходы за время командирования (исключение — время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размеров возмещения этих расходов (конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте)», — поясняют на национальном правовом интернет-портале. Проще говоря, возмещение от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы.

Бюджетные организации расходы на аренду жилья при командировках по стране должны будут возмещать на основании подтверждающих документов. При их отсутствии — в размере 5% размеров возмещения этих расходов.

Постановление № 550 вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Оно будет применяться «к отношениям, возникшим при направлении в служебные командировки со дня вступления его в силу».

Ранее в марте 2019 года правительство изменило схему возмещения расходов по найму жилого помещения. Подтверждающие документы по этим новшествам нужны были только в том случае, если сумма превышает установленные лимиты. Но сумма возмещения в таком случае не могла превышать стоимость одноместного номера в гостинице проживания. До этих изменений расходы по найму жилья в командировке возмещали в пределах стоимости одноместного номера в гостинице. Но обязательно требовались подтверждающие документы.

 
 
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Новшества касаются порядка возмещения расходов по найму жилья.
 
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