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Китай стратегически отреагировал на инаугурацию Лукашенко
Источник материала: АФН
Власти Китая с прицелом на долгосрочную перспективу прокомментировали тайную инаугурацию шкловского пенсионера.
Как этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай уважают выбор народа Беларуси.
«Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси», — сказал представитель МИД КНР.
При этом он подчеркнул, что прошедшие 9 августа президентские выборы в Беларуси являются ее внутренним делом. Затем товарищ Вэньбинь вспомнил о количестве предоставленных Беларуси кредитов, а еще о Тибете и уйгурах, и том, что товарищ Си уже поздравил товарища Лукашенко, и из пучины сомнений вынырнул сразу на правильный курс.
«Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность», — сказал Вэньбинь.
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Власти Китая с прицелом на долгосрочную перспективу прокомментировали тайную инаугурацию шкловского пенсионера.
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