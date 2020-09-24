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Китай стратегически отреагировал на инаугурацию Лукашенко

24.09.2020 19:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Китая с прицелом на долгосрочную перспективу прокомментировали тайную инаугурацию шкловского пенсионера.

Как этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай уважают выбор народа Беларуси.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси», — сказал представитель МИД КНР.

При этом он подчеркнул, что прошедшие 9 августа президентские выборы в Беларуси являются ее внутренним делом. Затем товарищ Вэньбинь вспомнил о количестве предоставленных Беларуси кредитов, а еще о Тибете и уйгурах, и том, что товарищ Си уже поздравил товарища Лукашенко, и из пучины сомнений вынырнул сразу на правильный курс.

«Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность», — сказал Вэньбинь.

 
 
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Власти Китая с прицелом на долгосрочную перспективу прокомментировали тайную инаугурацию шкловского пенсионера.
 
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