Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Горбачев получил Нобелевскую премию в 1990 году / фото REUTERS





Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Подъём» . Свое мнение он высказал изданию





Горбачев считает, что были такие, кто ранее Нобелевскую премию получал по блату.





«Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрте знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далёк. И я бы не горячился (называть какие-то имена – ред.) - знаю же, как люди могут отреагировать», - сказал он.









Напомним, что Горбачев получил свою премию 15 октября 1990 года - «за ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».





Ранее стало известно, что заявку на номинацию Путина на премию мира отправил русский писатель Сергей Комков 9 сентября.