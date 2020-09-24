В МГЛУ вышел приказ о запрете «несогласованных массовых мероприятий» на территории вуза

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) 24 сентября вышел приказ о запрете проведения на территории вуза «несогласованных массовых мероприятий».





Из текста документа, подписанного ректором МГЛУ Натальей Барановой, следует, что запрет на массовые мероприятия вводится для «обеспечения бесперебойного функционирования университета, безопасных комфортных условий обучения студентов, работы преподавателей и сотрудников с учетом многочисленных обращений студентов, их родителей и жителей города, а также складывающейся на территории вуза эпидемиологической ситуации».

В комментарии БелаПАН ректор сообщила, что основанием для приказа стало решение ректората от 18 сентября. «В пятницу мы всем ректоратом очень долго обсуждали то, что у нас происходит перед входом в университет, и приняли решение подумать над тем, чтобы исключить возможную большую беду», — отметила она.

Глава университета напомнила, что 4 сентября в вузе «уже была одна беда».

Тогда, как сообщалось, около двух десятков студентов собрались в холле вуза, чтобы спеть песни на английском языке. В руках у некоторых студентов были бело-красно-белые флаги. После исполнения последней песни ребята прокричали «Жыве Беларусь!» Сразу после этого в МГЛУ ворвались сотрудники милиции и неизвестные в гражданском и жестко задержали пятерых студентов. При этом в холле присутствовало несколько человек из администрации МГЛУ, которые на действия силовиков никак не реагировали. Спустя несколько часов задержанных студентов отпустили из милиции. На них составили протоколы за «участие в несанкционированном мероприятии».

Баранова отметила, что администрация вуза не хочет повторения такой ситуации, в которой она «еще до конца не разобралась», и этим приказом решила действовать предупредительно. «Мы ежедневно через видеокамеры наблюдаем за входом в университет. Там стоят ребята. И там же очень много посторонних людей. А в это время десятки и сотни студентов и сотрудников входят и выходят. Мы видим, с каким чувством они это делают — им неприятно и тяжело», — сказала она.

Ректор отметила, что в МГЛУ на дневной форме учится 6,2 тысячи студентов, а в акциях «участвует от 12 до 40 человек". "Человек имеет право на выражение своего мнения всегда. Нашим студентам никто не запрещает думать, как они хотят. Это их позиция, и мы с ней считаемся. Но это не должно влиять на самочувствие других, мешать им жить, работать, учиться», — заявила она.

По словам Барановой, за последние две недели в деканат пришли сотни писем, в том числе от родителей студентов, с просьбой «разобраться с тем, что происходит у входа в университет, чтобы их дети не входили в аудиторию в подавленном состоянии — у кого-то гнев, у кого-то огорчение». Она признала, что были и другие письма в поддержку протестующих, но в гораздо меньшем количестве.

Также, отметила ректор, администрацию смущает, что за эти акции никто не берет ответственность: «Там постоянно посторонние люди, не имеющие никаких отношений с университетом. Они приносят бумаги, маленькие плакаты, инструктируют студентов, задают тон скандированиям».

Кроме того, Баранова прокомментировала закрытие с сегодняшнего дня главного входа в МГЛУ. По ее словам, после событий 4 сентября для обеспечения «безусловной безопасности студентов» было принято решение установить в фойе на нескольких входах турникеты — электронную систему с высокой пропускной способностью, а рядом обустроить бюро пропусков. Финансирует работы Министерство образования. «Сегодня мы начали работы, закрыли и огородили вход. Подрядчик обещал нам сделать все быстро, разложил сегодня утром потолок и работу остановил. У части студентов могло сложиться впечатление, что работы не ведутся. Днем мы это увидели и предупредили подрядчика, что разорвем договор, если они не продолжат», — пояснила она.

С 1 сентября в МГЛУ и других ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются на лестничных пролетах, в холлах, у входов в учебные заведения. Они поют песни, хлопают или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты, выражающие протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Последние были замечены внутри Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также рядом с Белорусским государственным технологическим университетом, Белорусским государственным университетом и у некоторых региональных вузов. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает.