Минский бар поддержал забастовку. Администрация оштрафовала заведение

Источник материала: Onliner

В среду 16 сентября в соцсетях прошел призыв поддержать забастовку предприятий. Некоторые компании отозвались. Среди них — столичный бар «Алкоголи». На следующий день Генпрокуратура поручила «усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников». Итогом для бара стал штраф.

«В сообщениях в мессенджерах констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. — Опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным. Прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. При выявлении нарушений виновные должны быть привлечены к ответственности».

Об одном конкретном примере реакции властей сообщили сегодня владельцы столичного бара «Алкоголи»: «В администрации Центрального района на нас составили протокол за административное правонарушение и начислили штраф 0,5 базовой. За что? За то, что мы не работали 16-го числа и не уведомили об этом администрацию за пять дней, как того требует закон. При этом на нас нет ни одной жалобы от разочарованных гостей, зато есть внутренний приказ о сандне. На вопрос, почему они не спрашивают, работали ли мы 9-го или 10-го числа, они просто пожимают плечами. А вчера мы закрылись раньше и тоже никого не уведомили — тоже штраф? Та же реакция».

«Суть дела понятна. Прокуратура направила запрос, они с ним разбираются: спокойно, лояльно, „по-итальянски“, „потому что нужно что-то ответить“, — высказывает мнение владелица заведения. — Я спросила, что нам делать, если оцеплен весь центр и наша работа парализована. „Вам не повезло“, — ответили мне. За это лето нас дважды топило, отключали электричество, сломало нашу вентиляцию, несколько дней мы работали с отравленной водой, покупали ее в бутылках, закупали дополнительный лед, бумажные стаканчики. С 9 по 17 бар был закрыт из соображений безопасности, а в последние недели мы просто „работаем по ситуации“, гадая — перекроют нас (имеется в виду перекрытие силовиками всей улицы) или нет. И все, что в Беларуси бизнес может на это получить, — это ответ „вам не повезло“».