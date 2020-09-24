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МВД опубликовало якобы звонки от минчан с призывом расстреливать протестующих

24.09.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение о якобы сотне звонков в милицию жителей в Минске, недовольных действиями участников массовых акций.

На присоединенном видео можно услышать голоса возмущенных, по данным МВД, граждан. Один из них призвал министра Караева вместо резиновых пуль применять боевые.
 
«Калашникова никто не отменял. Пару выстрелов в башку и все протрезвеют», — заявил мужчина.

«Уже минут сорок как толпа заблокировала перекресток Немиги и Городского Вала. Ни одного милиционера. Неужели нельзя найти человек 10 с дубинами. Эти подлецы разбегутся за 10 минут», — слышно голос другого мужчины.

«"Змагарские" телеграмм-каналы активно призывают людей выходить на улицы и проезжие части, блокировать дороги в часы пик, и без того „горячие“. Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и протестующих, которые визжат, чтобы создать иллюзию массовости», — пишет МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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На сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение о якобы сотне звонков в милицию жителей в Минске, недовольных действиями участников массовых акций.
 
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