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Глава МИД Нидерландов встретился с Тихановской в Вильнюсе и выразил ей поддержку
Источник материала: Партизан
Встреча министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской состоялась в четверг в Вильнюсе, сообщает агентство BNS.
"Я выразил ей полную поддержку борьбы белорусов за свободные и честные выборы со стороны нидерландского правительства и населения", - сказал Блок журналистам.
На брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом глава МИД Нидерландов подчеркнул, что его страна не признает результатов выборов в Беларуси и выступает за санкции в отношении представителей белорусских властей, на которых ложится ответственность за насилие и пытки.
Тихановская прибыла в Литву после того, как отказалась признать победу Александра Лукашенко на выборах президента.
В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Белорусская оппозиция и страны Запада утверждают, что выборы были фальсифицированы, и отказываются признавать Лукашенко легитимно избранным главой государства.
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Встреча министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской состоялась в четверг в Вильнюсе, сообщает...
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