«Подкосила история насилия, которую пережил сын»: умерла мать 17-летнего Тимура, впадавшего в кому после пыток

Источник материала: KYKY

Скончалась мать 17-летнего Тимура М., которого 12 августа избили так, что медикам пришлось вводить его в кому.

«Сиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетние. Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования», – такими словами прокомментировала смерть матери Тимура Наталья Василевич. Информацию о том, что женщины не стало, подтвердил и источник «Свободы». Татьяне было 45 лет.

Напомним, 13 августа 16-летний Тимур попал в реанимацию из Партизанского РУВД Минска. Как рассказали родственники Тимура м., 12 августа на него напали сотрудники ОМОНа, когда он шел к своему другу.

Парня, который в этом году закончил девятый класс, вводили в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ. У него подтвердили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом челюстно-орбитального комплекса, судорожный синдром, множественные ушибы мягких тканей и конечностей и так далее.

3 сентября СК сообщил, что во время изучения многочисленных записей камер видеонаблюдения выяснилось, что 17-летний Тимур М., который впал в кому после избиения омоновцами, находился «в эпицентре массовых беспорядков» 10 августа на улице Притыцкого в Минске. Кроме этого, согласно версии СК, следователи установили причастность Тимура М. к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, приехавшего эвакуировать неисправный троллейбус. Тимура М. задержали и отвезли на допрос в рамках уголовной статьи 293 (о массовых беспорядках).

После допроса в Следственном комитете парень под конвоем снова попал в больницу. У подростка начались сильные панические атаки. 10 сентября Тимур м. исчез из клиники. Где он, неизвестно до сих пор.