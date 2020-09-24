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Адвоката Колесниковой Людмилу Казак отвезли в РУВД
Источник материала: Навiны
Адвокат члена Президиума КС Марии Колесниковой Людмила Казак не выходит на связь с 13:50. Ее задержали за «административное правонарушение».
«Сегодня же, 24 сентября,
Адвоката украли, адвоката посадили, три члена Президиума сидят, один из них голодает. В государстве, которое декларирует верность Конституции, происходят немыслимые вещи.
Мы требуем остановить беспредел! И привлечь к ответственности всех, кто сейчас так упорно нарушает закон. Преступления не будут забыты!», — сообщили в Координационном совете.
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Адвокат члена Президиума КС Марии Колесниковой Людмила Казак не выходит на связь с 13:50. Ее задержали за «административное правонарушение».
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