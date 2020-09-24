Адвоката Колесниковой Людмилу Казак отвезли в РУВД

Адвокат члена Президиума КС Марии Колесниковой Людмила Казак не выходит на связь с 13:50. Ее задержали за «административное правонарушение».



Источник: facebook.com/ludmila.kazak.7

«Сегодня же, 24 сентября, было отказано в удовлетворении жалобы защитникам адвоката Ильи Салея. Еще один член Президиума КС, Максим Знак, находящийся в заточении, уже седьмой день продолжает голодовку. Член Президиума КС Лилия Власова остается под стражей.

Адвоката украли, адвоката посадили, три члена Президиума сидят, один из них голодает. В государстве, которое декларирует верность Конституции, происходят немыслимые вещи.

Мы требуем остановить беспредел! И привлечь к ответственности всех, кто сейчас так упорно нарушает закон. Преступления не будут забыты!», — сообщили в Координационном совете.