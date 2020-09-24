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МИД Норвегии: Полусекретная «инаугурация» Лукашенко не придает легитимности и усугубляет политический кризис

24.09.2020 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая «инаугарация» Александра Лукашенко не придет легитимности, а только углубляет политический кризис в Беларуси, считают в Министерстве иностранных дел Норвегии.

МИД Норвегии: Полусекретная «инаугурация» Лукашенко не придает легитимности и усугубляет политический кризис

«Полусекретная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Норвегии повторяет призыв властям воздерживаться от насилия и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — написал 24 сентября в «Твиттере» замминистра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости и стала неожиданной для абсолютного большинства граждан Беларуси.

В тот же день высокие представители ряда стран заявили о непризнании Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию. С такими заявлениями выступили Великобритания, Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «так называемая инаугурация Александра Лукашенко и новый президентский срок, на который он претендует, не имеют какой-либо демократической легитимности».

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка на выборах составила 84,28%.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшая «инаугарация» Александра Лукашенко не придет легитимности, а только углубляет политический кризис в Беларуси, считают в Министерстве иностранных дел...
 
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