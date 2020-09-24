Инсайдер показал новый «почти флагманский» смартфон Nokia до анонса

Источник материала: Tut.by

HMD Global готовится к анонсу нового «почти топового» смартфона — Nokia 7.3. Известный инсайдер @OnLeaks показал рендеры с финальным дизайном устройства, пишет PhoneArena .





На задней стороне устройства находится сканер отпечатков пальцев, а также основная камера в круглом блоке. Рядом с ней — светодиодная вспышка.

Скорее всего, набор фотомодулей будет таким: 48 Мп + 12 Мп (ультра-широкоугольный) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины). На передней стороне девайса расположится фронтальный фотомодуль на 24 Мп (в левом верхнем углу экрана). Корпус гаджета, вероятно, окажется пластиковым.





Диагональ дисплея — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+. Процессором выступит Snapdragon 690, оперативной памяти — от 4 до 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. А еще в смартфон получится установить карту памяти microSD. Не менее важно, что новинка будет поддерживать работу в 5G-сетях. Ожидаемый объем батареи — 4000 мАч. Операционная система — Android 10.





В Европе Nokia 7.3 появится в октябре или ноябре, стартовая цена — около 399 евро.

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