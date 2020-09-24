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Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2"

24.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и газопровода "Северный поток-2".



Как сообщает "Европейская правда", об этом сказано в сообщении литовского парламента.

"Отравление Навального химической парализующей ядовитым веществом, разработанной в российских лабораториях и запрещенной международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", - говорится в документе.

Сейм отмечает, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.


"Газопровод "Северный поток-2 "по дну Балтийского моря не имеет экономической основы, и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации", - говорится в резолюции Сейма, которая напоминает, что Российская Федерация часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозалежні страны, и трубопровод "Северный поток-2" имеет потенциал для использования в этих целях.

Как уже сообщалось, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии поднялась дискуссия о будущем "Северного потока-2".

Канцлер Ангела Меркель сначала заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. 7 сентября она заявила, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Глава дипломатии ЕС отметил, что решение о будущем газопровода должна принимать Германия, а не Евросоюз.
 
 
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Сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и газопровода "Северный поток-2".
 
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