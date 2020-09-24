ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко и Ковалькова: Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси

24.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков легитимности».

Члены Координационного совета выступили с обращением к белорусам и мировому сообществу, сообщает Салідарнасць.


Члены Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова, вынужденно находящиеся за границей, обратились к гражданам Беларуси и мировому сообществу.

Они подчеркнули,  что «в обществе есть мощный запрос на диалог» и заявили о готовности вести переговоры с главой правительства и депутатами парламента.
 
 — Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси  и председателями комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период,  — отметили  Ковалькова и Латушко в видеообращении.

Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков легитимности».

 — Мы призываем ЕС, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию по признанию нелегитимности Лукашенко и рассмотреть  вопрос об отзыве на консультации  своих послов.

Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.


Мы просим принять на ближайшем заседании совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима, — обратились члены Координационного совета к мировому сообществу.

Павел Латушко и Ольга Ковалькова также выразили поддержку всем гражданам Беларуси, не согласным с инаугурацией Лукашенко, которые используют все законные способы протеста по всей стране.

 — Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений законной власти, мирные акции на улицах городов и забастовки.

Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов, спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях, деятелей культуры, которые решили не принимать участие в публичных мероприятиях,  — сказали члены Координационного совета.

Ольга Ковалькова и Павел Латушко призывают к конкретным действиям журналистов и советуют следователям уходить со службы в случае давления.

— Мы призываем всех честных журналистов государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.

Мы требуем от всех следователей, получивших заявления о совершенных преступлениях в отношении простых граждан возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование.


 
В случае противодействия вышестоящих руководителей СК и прокуратуры пишите рапорты об отставке, — настаивают члены Координационного совета.

Они категорически не согласны с тем, что до настоящего времени власть говорит с белорусами «дубинками ОМОНа и из кабины вертолета с автоматом в руках» и уверены, что мы достойны лучшего будущего.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Норвегии: Полусекретная «инаугурация» Лукашенко не придает легитимности и усугубляет политический кризис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика