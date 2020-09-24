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Треть украинцев поддерживает Лукашенко, почти половина — нет

24.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти треть украинцев в ситуации с массовыми протестами после выборов в Беларуси поддерживает Александра Лукашенко, сообщает "Украінська правда" со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.



Согласно Институту, 45,3% всех украинцев поддерживают белорусов, которые выходят на улицы протестовать против насилия и фальсификации выборов президента.

Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов.

На западе страны поддержка Лукашенко составляет 20,3%, в центре 26,5%, на юге 42%, на востоке 44,9%.

Поддержка же участников протестов в Беларуси распределяется следующим образом: Запад — 58,5%, центр — 50,6%, юг — 32,6%, Восток — 29,7%.
 
 
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Почти треть украинцев в ситуации с массовыми протестами после выборов в Беларуси поддерживает Александра Лукашенко, сообщает "Украінська правда" со ссылкой на...
 
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