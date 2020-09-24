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Невзоров: Лукашенко зачем-то инаугурировался, хотя на это явно не стоило тратить времени

24.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист не считает возможное поражение мирной революции в Беларуси проигрышем народа и надеется на то, что белорусам удастся избежать более радикальных мер борьбы.


Известный публицист — о том, почему мирные акции белорусов могут оказаться малоэффективными

 — Он (Александр Лукашенко – прим. ред.) вливает бешеные деньги в свои ОМОНы, заваливая их обещаниями квартир, дрессируя, накаляя армию. Покупает оружие. Зачем-то инаугурировался, хотя на это явно не стоило тратить времени и заморачиваться, исход все равно понятен,  — высказал свое мнение относительно произошедшего в Беларуси в последние дни публицист Александр Невзоров.

Размышляя о мирной революции в Беларуси, он констатирует:

 — Беларусь перепробовала все мирные законные способы и выяснилось, что они не слишком эффективны. Понятно, что, скорей всего, уже будет взята другая тактика. И надеяться диктаторам и тиранам на мирное выпихивание уже не придется.

Тем не менее, публицист не считает возможное поражение мирной революции в Беларуси проигрышем народа и надеется на то, что белорусам удастся избежать более радикальных мер борьбы.

— Что будет означать поражение мирной тактики Беларуси? Отнюдь не фиаско самих белорусов, не крушение либеральной или цивилизационной идеи, которую они исповедуют. Это будет всего-навсего приговор тем методам, которым они действуют против диктатуры – методам мирным и цивилизованным.

Если протест схлопнется, то будет доказано научно и лабораторно, что такая тактика бессмысленна и для всего остального постсоветского пространства – и для России, и для всех, в общем, — говорит Невзоров.
 
 
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Публицист не считает возможное поражение мирной революции в Беларуси проигрышем народа и надеется на то, что белорусам удастся избежать более радикальных мер...
 
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