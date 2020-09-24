Петришенко: Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах

Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах, сообщил 24 сентября заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, председателем котрой он является.





«На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры», — приводит слова Петришенко пресс-служба правительства.

По его словам, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. «Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности», — добавил вице-премьер.

26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности.

«Это не самоцель — привлечь родителей к административной ответственности. Основная цель — чтобы родители наконец-то остановились, задумались, все нерадивые включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия. Соответственно, поберегли и свое здоровье, и эмоции», — отметил Петришенко.

Он также удивился, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. «Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием», — сказал Петришенко.

Он заявил, что пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. «Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей», — добавил вице-премьер.

По его словам, Нацкомиссия по правам ребенка поддерживает подходы по ужесточению ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Он считает, что вовлечение в такие акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов. «Любая международная организация подтвердит правоту моих слов. Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних, — подчеркнул Петришенко. — Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости».

По мнению Петришенко, основная задача, которую надо решать государству, школе и родителям, — это «научить ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнородной информации, не допустить формирования в его сознании деструктивных, антисоциальных идей и мировоззрения». В работе с родителями необходимо активизироваться советам, комиссиям по содействию семье и школе на предприятиях и организациях для проведения профилактики участия несовершеннолетних в противоправной деятельности, считает вице-премьер.