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Задержанных во время выполнения работы фотожурналистов выпустили из ЦИП на Окрестина
Источник материала: Onliner
Фотожурналисты Владимир Гридин (Tut.by) и Александр Васюкович («Новы час») были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша героев». В суде
Дела журналистов после первого рассмотрения отправили на доработку. Однако в итоге выполняющих свои обязанности фотожурналистов было решено оставить за решеткой на 11 суток.
Встречать корреспондентов приехали коллеги из разных изданий. Но и тут не обошлось без эксцессов. По
Сегодня вечером, около 21:20, фоторепортеров выпустили из ЦИП на Окрестина.
С начала сентября журналисты различных изданий страны неоднократно сталкивались с, мягко говоря, препятствиями в работе: в работников СМИ
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Фотожурналисты Владимир Гридин (Tut.by) и Александр Васюкович («Новы час») были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша...
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