Задержанных во время выполнения работы фотожурналистов выпустили из ЦИП на Окрестина

Источник материала: Onliner

Фотожурналисты Владимир Гридин (Tut.by) и Александр Васюкович («Новы час») были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша героев». В суде уточнялось , что журналисты выполняли свои профессиональные обязанности и имели редакционные задания. Тем не менее их обвинили в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Дела журналистов после первого рассмотрения отправили на доработку. Однако в итоге выполняющих свои обязанности фотожурналистов было решено оставить за решеткой на 11 суток.

Встречать корреспондентов приехали коллеги из разных изданий. Но и тут не обошлось без эксцессов. По информации издания «Наша Нiва», там, у дверей центра изоляции правонарушителей, сегодня вечером задержали журналистов телеканала «Белсат» Александра Любенчука и Дениса Гончаренко. По словам очевидцев, неподалеку от корреспондентов остановился автобус, из него выбежали несколько людей и затолкали мужчин внутрь, после чего автобус скрылся.

Сегодня вечером, около 21:20, фоторепортеров выпустили из ЦИП на Окрестина.









С начала сентября журналисты различных изданий страны неоднократно сталкивались с, мягко говоря, препятствиями в работе: в работников СМИ стреляли из огнестрельного оружия, их массово задерживали (с комментарием «только доставили», который противоречит ст. 8.2 ПиКОАП), избивали , лишали аккредитации, назначали административный арест по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».