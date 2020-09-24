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Задержанных во время выполнения работы фотожурналистов выпустили из ЦИП на Окрестина

24.09.2020 21:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Фотожурналисты Владимир Гридин (Tut.by) и Александр Васюкович («Новы час») были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша героев». В суде уточнялось, что журналисты выполняли свои профессиональные обязанности и имели редакционные задания. Тем не менее их обвинили в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Дела журналистов после первого рассмотрения отправили на доработку. Однако в итоге выполняющих свои обязанности фотожурналистов было решено оставить за решеткой на 11 суток.

Встречать корреспондентов приехали коллеги из разных изданий. Но и тут не обошлось без эксцессов. По информации издания «Наша Нiва», там, у дверей центра изоляции правонарушителей, сегодня вечером задержали журналистов телеканала «Белсат» Александра Любенчука и Дениса Гончаренко. По словам очевидцев, неподалеку от корреспондентов остановился автобус, из него выбежали несколько людей и затолкали мужчин внутрь, после чего автобус скрылся.

Сегодня вечером, около 21:20, фоторепортеров выпустили из ЦИП на Окрестина.

Задержанных во время выполнения работы фотожурналистов выпустили из ЦИП на Окрестина
Задержанных во время выполнения работы фотожурналистов выпустили из ЦИП на Окрестина

С начала сентября журналисты различных изданий страны неоднократно сталкивались с, мягко говоря, препятствиями в работе: в работников СМИ стреляли из огнестрельного оружия, их массово задерживали (с комментарием «только доставили», который противоречит ст. 8.2 ПиКОАП), избивали, лишали аккредитации, назначали административный арест по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

 
 
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Фотожурналисты Владимир Гридин (Tut.by) и Александр Васюкович («Новы час») были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша...
 
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