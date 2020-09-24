ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выбрать блузку, которая подойдет под любой стиль одежды

24.09.2020 21:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Блузка — универсальная вещь, которая пригодится как в классическом, так и в смелом гардеробе. Хотите узнать секреты удачной покупки — читайте в новом материале TAM.BY, как выбрать блузку для создания неповторимого образа.

Содержание:

♦ Классическая белая блузка
♦ Прозрачная блузка
♦ Блузка с коротким рукавом
♦ Блузка с принтом
♦ Блузка с декоративными элементами

Классическая белая блузка


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Белая блузка или рубашка — нестареющая классика, актуальная во все времена. Существует два типа такой одежды: нежная блузка из полиэстера или шелка и хлопковая рубашка с длинным рукавом, напоминающая мужской вариант.

Лаконичный верх подходит для офиса, официальных встреч, собеседований или вечеров с друзьями. Независимо от стиля, белую блузку (рубашку) можно сочетать с большинством вещей из гардероба: джинсами, шортами, юбками, строгими брюками.

Чтобы понять, как выбрать блузку белого цвета, не требуются особые знания в имидже и стиле: модель одинаково выигрышно смотрится на худеньких миниатюрных и полных девушках любого возраста. Кроме того, существуют модели «оверсайз» для маскировки животика или других проблемных зон.

Прозрачная блузка


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Создает воздушный утонченный образ, с которым девушка выглядит женственно. В этом году популярны блузки разных фасонов: светлые и темные, однотонные и с принтом, с декоративными вставками, рюшами или без них.

Прежде чем выбрать блузкуиз прозрачной ткани, убедитесь, что фасон будет комфортен. Ведь перед покупкой важно позаботиться о наличии соответствующего белья. Дизайнеры не советуют носить под «светящейся» тканью откровенные кружева: лучше приобрести однотонное повседневное белье, короткий топ или боди в тон новенькой блузки.

Подсказка: если покупаете такую вещь впервые и стесняетесь надевать без верха (кардигана, жакета, джинсовки), рассмотрите вариант с принтом или нашивками: они скроют бюст и отвлекут внимание рисунком. Также можно найти блузку из плотной ткани с кружевными плечами.

Блузка с коротким рукавом


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Фасон с коротким рукавом выбирается женщинами летом и в начале осеннего сезона. Он считается удачным вариантом для тех, кто не готов мириться с чересчур строгим стилем (для встреч с друзьями, например) и мешающими длинными рукавами.

Для повседневной работы в офисе в магазинах женской одежды обратите внимание на модель простого кроя из натуральных тканей (хлопка). Если планируете надевать вещь на праздники и официальные встречи, то, скорее всего, подойдут модели из искусственных и нарядно блестящих тканей.

Такая блузка удобна тем, что может носиться самостоятельно или в сочетании с теплыми вещами: пиджаком, трикотажным кардиганом, пуловером с V- и U-образным вырезом.

Блузка с принтом


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кстати, о принтах: если не знаете, как выбрать блузку пестрых оттенков, руководствуйтесь личными предпочтениями и возможностью сочетать вещь с базовым гардеробом (например, не рекомендуется надевать такой же пестрый низ, если блузка в полоску или горошек).

Пожалуй, единственное, с чем можно промахнуться, — это выбрать блузку со слишком ярким принтом, который состарит либо неестественно «омолодит». Однако для настолько неудачной покупки следует постараться.

Блузка с принтом желательна в женском гардеробе, поскольку выручает в случаях, когда белая кажется строгой: на свиданиях, в кино, выставках, концертах, магазинах.

Блузка с декоративными элементами


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Любительницы рюшей, бантов, жабо не представляют существование гардероба без одежды с пышным декором, с которым образ становится более женственным и запоминающимся. Попробуйте и вы привнести в повседневность романтики, приобретя блузку с декоративной отделкой.

Для того чтобы разобраться, как выбрать блузку с жабо или бантом, запомните общее правило: вещь нарядна сама по себе и не «терпит» такого же праздничного низа. Эффектно блузка будет смотреться с костюмом, широкими брюками и туфлями на каблуках.

Надеемся, наши советы помогли понять, как выбрать блузку, соответствующую гардеробу и образу жизни. Собираетесь отправиться в магазин за покупкой — заглядывайте в каталог компаний TAM.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Великом камне» построят бимодальный железнодорожный терминал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика