Как выбрать блузку, которая подойдет под любой стиль одежды

Источник материала: Tut.by



Блузка — универсальная вещь, которая пригодится как в классическом, так и в смелом гардеробе. Хотите узнать секреты удачной покупки — читайте в новом материале TAM.BY, как выбрать блузку для создания неповторимого образа.

Содержание:

Классическая белая блузка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Белая блузка или рубашка — нестареющая классика, актуальная во все времена. Существует два типа такой одежды: нежная блузка из полиэстера или шелка и хлопковая рубашка с длинным рукавом, напоминающая мужской вариант.

Лаконичный верх подходит для офиса, официальных встреч, собеседований или вечеров с друзьями. Независимо от стиля, белую блузку (рубашку) можно сочетать с большинством вещей из гардероба: джинсами, шортами, юбками, строгими брюками.

Чтобы понять, как выбрать блузку белого цвета, не требуются особые знания в имидже и стиле: модель одинаково выигрышно смотрится на худеньких миниатюрных и полных девушках любого возраста. Кроме того, существуют модели «оверсайз» для маскировки животика или других проблемных зон.

Прозрачная блузка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Создает воздушный утонченный образ, с которым девушка выглядит женственно. В этом году популярны блузки разных фасонов: светлые и темные, однотонные и с принтом, с декоративными вставками, рюшами или без них.

Прежде чем выбрать блузкуиз прозрачной ткани, убедитесь, что фасон будет комфортен. Ведь перед покупкой важно позаботиться о наличии соответствующего белья. Дизайнеры не советуют носить под «светящейся» тканью откровенные кружева: лучше приобрести однотонное повседневное белье, короткий топ или боди в тон новенькой блузки.

Подсказка: если покупаете такую вещь впервые и стесняетесь надевать без верха (кардигана, жакета, джинсовки), рассмотрите вариант с принтом или нашивками: они скроют бюст и отвлекут внимание рисунком. Также можно найти блузку из плотной ткани с кружевными плечами.

Блузка с коротким рукавом



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Фасон с коротким рукавом выбирается женщинами летом и в начале осеннего сезона. Он считается удачным вариантом для тех, кто не готов мириться с чересчур строгим стилем (для встреч с друзьями, например) и мешающими длинными рукавами.

Для повседневной работы в офисе в магазинах женской одежды обратите внимание на модель простого кроя из натуральных тканей (хлопка). Если планируете надевать вещь на праздники и официальные встречи, то, скорее всего, подойдут модели из искусственных и нарядно блестящих тканей.

Такая блузка удобна тем, что может носиться самостоятельно или в сочетании с теплыми вещами: пиджаком, трикотажным кардиганом, пуловером с V- и U-образным вырезом.

Блузка с принтом



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кстати, о принтах: если не знаете, как выбрать блузку пестрых оттенков, руководствуйтесь личными предпочтениями и возможностью сочетать вещь с базовым гардеробом (например, не рекомендуется надевать такой же пестрый низ, если блузка в полоску или горошек).

Пожалуй, единственное, с чем можно промахнуться, — это выбрать блузку со слишком ярким принтом, который состарит либо неестественно «омолодит». Однако для настолько неудачной покупки следует постараться.

Блузка с принтом желательна в женском гардеробе, поскольку выручает в случаях, когда белая кажется строгой: на свиданиях, в кино, выставках, концертах, магазинах.

Блузка с декоративными элементами



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Любительницы рюшей, бантов, жабо не представляют существование гардероба без одежды с пышным декором, с которым образ становится более женственным и запоминающимся. Попробуйте и вы привнести в повседневность романтики, приобретя блузку с декоративной отделкой.

Для того чтобы разобраться, как выбрать блузку с жабо или бантом, запомните общее правило: вещь нарядна сама по себе и не «терпит» такого же праздничного низа. Эффектно блузка будет смотреться с костюмом, широкими брюками и туфлями на каблуках.

Надеемся, наши советы помогли понять, как выбрать блузку, соответствующую гардеробу и образу жизни. Собираетесь отправиться в магазин за покупкой — заглядывайте в каталог компаний TAM.BY .