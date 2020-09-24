Очередной карьерный прыжок Андрея Савиных

В том числе и путем расширения всевозможных контактов в Европе. Его бывшие коллеги по работе в МИД, где, как говорят, бывший военнослужащий МО был даже пресс-секретарем, стали отмечать его повышенные амбиции с претензиями возврата в МИД на новые высоты. И вот, похоже, таким амбициям суждено осуществиться. Публикация в госСМИ статьи Савиных с иной внешнеполитической доктриной суверенной Беларуси об отказе от пресловутой многовекторности, естественно, не осталась без внимания в Европе и в России.





Теперь приоритетом Минска становятся СГ, ЕАЭС и подзабытое СНГ. Не лишним тут будет напомнить, кто уже не один год осуществляет оперативно-исполнительную работу в СГ и СНГ. Это два генерала-пенсионера из СВР. Может быть о них что-то и слышал во время своей армейской службы, как и нынешний министр Макей, палаточный противник многовекторности.





И вот, для гиперамбициозного экс-дипломата, вроде как настает время для очередного карьерного прыжка. Запущенный последними событиями в Беларуси развал ее внешнеполитического ведомства во главе с « прозападным» Владимиром Макеем, приближается к логичному концу. Идущую кадровую чистку должен завершить, пока еще с неизвестной формулировкой, уход самого министра. А судя по поведению во время секретной инаугурации, где министра уже почти не было видно, на первом плане явно красовался автор статьи об отказе от многовекторности в пользу евразийского развития европейской Беларуси. В минских верхах о ее возвращении в Европу уже перестали даже мечтать. А при ожидаемом новом министре иностранных дел и вовсе забыть.



