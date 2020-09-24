ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередной карьерный прыжок Андрея Савиных

24.09.2020 21:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По возвращению в Минск с посольской работы в Турции и по совместительству в Ираке, Андрей Савиных вдруг оказался в нижней палате Нацсобрания. А когда там стал главой комиссии по международным делам, то буквально сразу стал усердно выступать и работать над международным признанием так называемого парламента.

Очередной карьерный прыжок Андрея Савиных
В том числе и путем расширения всевозможных контактов в Европе. Его бывшие коллеги по работе в МИД, где, как говорят, бывший военнослужащий МО был даже пресс-секретарем, стали отмечать его повышенные амбиции с претензиями возврата в МИД на новые высоты. И вот, похоже, таким амбициям суждено осуществиться. Публикация в госСМИ статьи Савиных с иной внешнеполитической доктриной суверенной Беларуси об отказе от пресловутой многовекторности, естественно, не осталась без внимания в Европе и в России. 

Теперь приоритетом Минска становятся СГ, ЕАЭС и подзабытое СНГ. Не лишним тут будет напомнить, кто уже не один год осуществляет оперативно-исполнительную работу в СГ и СНГ. Это два генерала-пенсионера из СВР. Может быть о них что-то и слышал во время своей армейской службы, как и нынешний министр Макей, палаточный противник многовекторности.

И вот, для гиперамбициозного экс-дипломата, вроде как настает время для очередного карьерного прыжка. Запущенный последними событиями в Беларуси развал ее внешнеполитического ведомства во главе с « прозападным» Владимиром Макеем, приближается к логичному концу. Идущую кадровую чистку должен завершить, пока еще с неизвестной формулировкой, уход самого министра. А судя по поведению во время секретной инаугурации, где министра уже почти не было видно, на первом плане явно красовался автор статьи об отказе от многовекторности в пользу евразийского развития европейской Беларуси. В минских верхах о ее возвращении в Европу уже перестали даже мечтать. А при ожидаемом новом министре иностранных дел и вовсе забыть.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По возвращению в Минск с посольской работы в Турции и по совместительству в Ираке, Андрей Савиных вдруг оказался в нижней палате Нацсобрания. А когда там стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состояние адвоката Максима Знака, который держит голодовку в СИЗО № 1, ухудшилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика