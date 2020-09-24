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«Белтяжмаш» обвинили в занижении выручки от сдачи недвижимости

24.09.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлены факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», незаконно применявших упрощенную систему налогообложения, сообщает пресс-центр КГК.

«Белтяжмаш» обвинили в занижении выручки от сдачи недвижимости
Совладелец компании «Белтяжмаш» Игорь Онищенко. Фото: probusiness.io

«Установлено, что должностными лицами общества на протяжении 2014 — 2020 годах была разработана и внедрена схема уклонения от уплаты налогов вследствие занижения выручки ЗАО "Белтяжмаш" от сдачи внаем недвижимого имущества. Для реализации данной схемы из общества в июле 2014 года был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014 года дополнительно выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Фактическими руководителями и главными бухгалтерами этих субъектов выступали работники и учредители ЗАО "Белтяжмаш" (например, главный бухгалтер общества являлся одновременно главным бухгалтером указанных субъектов хозяйствования)», — сообщает КГК.

По данным комитета, впоследствии полученная ЗАО «Белтяжмаш» выручка от сдачи внаем недвижимого имущества вместо отражения в качестве выручки общества искусственно распределялась между данными 14 субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения (выручка ЗАО «Белтяжмаш» занижалась, а выручка выделенных 14 субъектов хозяйствования завышалась).

«Это позволяло создавать видимость законного применения указанными субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством для ее применения максимальные значения выручки», — говорится в сообщении.

По данным КГК, в результате использования данной схемы в бюджет уплачено лишь 1,4 млн рублей налога при упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 млн рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 6,3 млн рублей.

Департаментом финансовых расследований по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны 5 человек, включая руководителя ЗАО «Белтяжмаш», в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (золотые слитки общим весом более 23 кг, серебряные слитки общим весом свыше 14 кг, денежные средства на сумму более 1,3 млн долларов США и 48 тыс. евро, а также 8 объектов недвижимости) наложен арест.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Белтяжмаш» сдавало в аренду офисы штабу претендента на пост президента Виктора Бабарико и Координационному совету(КС) по урегулированию политического кризиса, созданному по инициативе Светланы Тихановской. Речь идет об офисном здании по улице В.Хоружей, 25/1, где арендовали помещения штаб Бабарико и Координационный совет. На минувшей неделе там были проведены обыски, изъята техника, офис КС опечатан.

 
 
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Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлены факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО...
 
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