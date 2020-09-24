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Дылевский продолжит участвовать в деятельности Координационного совета

24.09.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, освободившийся 18 сентября после 25-суточного административного ареста, намерен продолжить участие в деятельности КС.

Дылевский продолжит участвовать в деятельности Координационного совета

В беседе с корреспондентом БелаПАН Дылевский рассказал, что руководство МТЗ, где он работает термистом механического цеха, после ареста никаких санкций к нему не применяло.

«Семья была очень рада, что меня наконец освободили, с работой тоже все неплохо, — сказал он. — За дни, что я отсутствовал, документы предоставили, что я находился под арестом. И все, по работе ко мне вопросов нет. Никаких репрессий, никаких претензий руководство мне не предъявляло. По трудовым условиям для меня ничего не изменилось, все в порядке».

На вопрос, намерен ли он и далее участвовать в работе КС, Дылевский ответил: «Да, планирую заниматься по профсоюзной линии — помощью работникам всех сфер деятельности по трудовым вопросам».

По словам главы стачкома МТЗ, он контактирует с другими членами президиума КС «через третьих лиц».

Сергей Дылевский был задержан 24 августа возле проходной МТЗ, куда пришел поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС Ольгой Ковальковой, за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП) и неповиновение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП). 25 августа в суде Заводского района Минска Дылевский и Ковалькова были осуждены на 10 суток ареста.

3 сентября глава стачкома МТЗ должен был выйти на свободу, однако в тот же день в суде Центрального района столицы его признали виновным по ст. 23.34 КоАП — за участие в многотысячной демонстрации в Минске 23 августа — и наказали 15-суточным арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский,...
 
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