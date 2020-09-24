Таможня заявила о восстановлении систем после технического сбоя

Источник материала: Onliner

Белорусская таможня перестала принимать и обрабатывать электронные таможенные документы 23 сентября. В Государственном таможенном комитете сослались «на технические сбои в работе информационных систем таможенных органов». Сегодня вечером, 24 сентября, было заявлено, что работы по восстановлению завершились.

Какое-то время можно было подать декларацию в бумажном виде «с представлением ее электронного вида». «О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно, — добавляли на таможне. — Приносим извинения за временные неудобства».

Около 22:00 четверга ГТК сообщил, что информационные системы таможенных органов, в работе которых были временные сбои, восстановлены полностью: «Электронный прием и обработка таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде».