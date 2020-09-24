ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня заявила о восстановлении систем после технического сбоя

24.09.2020 22:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусская таможня перестала принимать и обрабатывать электронные таможенные документы 23 сентября. В Государственном таможенном комитете сослались «на технические сбои в работе информационных систем таможенных органов». Сегодня вечером, 24 сентября, было заявлено, что работы по восстановлению завершились.

Какое-то время можно было подать декларацию в бумажном виде «с представлением ее электронного вида». «О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно, — добавляли на таможне. — Приносим извинения за временные неудобства».

Около 22:00 четверга ГТК сообщил, что информационные системы таможенных органов, в работе которых были временные сбои, восстановлены полностью: «Электронный прием и обработка таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде».

Кресло-мешок Bagland Ждун
кресло-мешок, ткань, тип ткани: рогожка
185 р.
1 предложение
Кресла-мешки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская таможня перестала принимать и обрабатывать электронные таможенные документы 23 сентября. В Государственном таможенном комитете сослались «на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белтяжмаш» обвинили в занижении выручки от сдачи недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика