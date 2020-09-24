Более суток из-за сбоя таможня принимала только бумажные декларации

Источник материала: Tut.by

Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили в ГТК.



Фото: Игорь Матвеев

«Информационные системы таможенных органов, в работе которых произошли сбои 23 сентября, восстановлены в полном объеме. Процессы электронного приема и обработки таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде», — сказано в сообщении.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Декларации принимали только на бумаге.