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Более суток из-за сбоя таможня принимала только бумажные декларации

25.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили в ГТК.


Фото: Игорь Матвеев

«Информационные системы таможенных органов, в работе которых произошли сбои 23 сентября, восстановлены в полном объеме. Процессы электронного приема и обработки таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде», — сказано в сообщении.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Декларации принимали только на бумаге.

 
 
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Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили в ГТК.
 
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