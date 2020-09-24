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Более суток из-за сбоя таможня принимала только бумажные декларации
Источник материала: Tut.by
Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили в ГТК.
«Информационные системы таможенных органов, в работе которых произошли сбои 23 сентября, восстановлены в полном объеме. Процессы электронного приема и обработки таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде», — сказано в сообщении.
Напомним, о
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Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили в ГТК.
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