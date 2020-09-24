После скандала с «закрытыми дверями» Domino's Pizza опубликовала полные записи с камер за тот вечер

Источник материала: Tut.by

Компания Domino’s Pizza опровергла информацию о том, что их сотрудники из заведения на пр-т Независимости, 143 (ст. м. «Восток») закрыли двери перед убегающими от правоохранителей протестующими и выгнали всех, кто успел забежать. Расширенный комментарий о ситуации дал СЕО Domino’s Pizza Беларусь Алексей Лойко. Бренд также опубликовал полные записи с камер видеонаблюдения за тот вечер.



Пиццерия на проспекте Независимости, 143. Фото: dominos.by

Кратко. Что произошло?

23 сентября, в среду, поздно вечером в соцсетях, телеграм-каналах и сообществах в Viber стали распространяться сообщения о том, что пиццерия Domino’s Pizza на проспекте Независимости, 143 закрыла двери перед убегающими от правоохранителей протестующими и выгнала всех, кто успел забежать. Бренд оперативно, в ту же ночь, прокомментировал информацию об этом, заявив, что пиццерию действительно закрыли раньше обычного, но, по их словам, они не препятствовали входу и выходу людей.

В подтверждение своих слов компания опубликовала короткое видео с камеры видеонаблюдения с определенным отрезком времени — с 21.59 до 23.26.

Однако пользователей оно не убедило, так как на видео отсутствовала часть записи с 22.31 по 22.44. Их также смутил факт, что происходящее на видео не совсем совпадает по таймингу с написанным в посте: на записи видно, что после 22.30 свет в зале еще горит, в помещении идет уборка, в то время как представители бренда написали, что с 22.30 дверь в пиццерию была закрыта, в зале не горит свет, мебель убрана, клиентов внутри нет.

Что Domino’s Pizza говорит сейчас?

Вечером 24 сентября компания еще раз — уже от имени СЕО Domino’s Pizza Беларусь Алексея Лойко — опровергла информацию, которая появилась в интернет-пространстве и во многих пабликах. Представители бренда сказали, что провели всестороннее разбирательство о якобы неуважительном отношении Domino’s Pizza к клиентам.

— Отсмотрены как камеры видеонаблюдения компании, так и камеры арендодателей, допустивших нашу службу безопасности к данным. Уверяем, что действовали адекватно: действительно закрыли одну из пиццерий (на Независимости, 143/1) в 22.30 ввиду опасений за безопасность сотрудников и клиентов. Однако закрытие проходило в штатном режиме, в обозримом периметре не было людей, нуждающихся в помощи. Мы не закрывали дверь перед посетителями и не выгоняли клиентов, — говорит Алексей Лойко.

Domino’s Pizza призвала проверять информацию, которая приходит из разных источников. А чтобы любой смог составить о ситуации свое мнение, бренд предоставил видео с записями камер видеонаблюдения.

— Посмотрите и составьте свое личное мнение. Мы всегда работали для людей. И будем продолжать работать для каждого белоруса.

Запись с внутренних камер видеонаблюдения Domino’s Pizza по пр. Независимости, 143/1:

Запись с внешней камеры видеонаблюдения арендодателя Domino’s Pizza по пр. Независимости, 143/1:

СЕО Domino’s Pizza Беларусь также добавил, что, являясь большим коллективом, компания уважает выбор каждого и предоставляет свободу в выражении своей позиции, соблюдая права, независимо от вероисповедания, пола, возраста, взглядов или личных предпочтений.

— Domino's Pizza — бренд, представленный в 96 странах мира. Во многих государствах представленности бренда бывают политические волнения, однако наша миссия — кормить людей.

Он также отметил, что на данный момент в их компании в Беларуси работает более 1 тысячи 300 сотрудников, и не только белорусы, а и армяне, киргизы, литовцы, россияне.

— Конечно, основополагающим принципом работы такого смешанного коллектива является безусловное уважение к человеку. И к работнику, и к клиенту. Мы не можем допустить насилия, хамского отношения или пренебрежения чьими бы то ни было правами. Мы настроены помогать, поддерживать и вдохновлять. Мы в ответе за каждого человека под крышей Domino’s.