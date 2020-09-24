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Визитка визитке рознь: рассказываем, как правильно оформить дизайн визитки
Источник материала: Tut.by
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Одно из основных правил дизайна визиток — это тщательный подбор шрифтов. Некоторые новички впадают в крайность и стараются использовать несколько художественных гарнитур с графическими эффектами. Это только портит восприятие информации и внешний вид карточки.
Что нужно знать при выборе шрифтов:
Продумайте верстку
Условно текст визитки можно разбить на несколько блоков, каждый из которых отвечает разным задачам. Блоками могут быть личные данные (фамилия, имя, отчество), должность, номера телефонов, имя в мессенджере, адрес, индекс, электронная почта, перечень услуг, логотип.
Правила дизайна визиток помогают грамотно расставить акценты на этих блоках, чтобы получатель понимал, куда смотреть в первую очередь. Для этого рисуется сетка в программе, по ячейкам распределяются текст и изображения. Использование разметки на этапе верстки позволяет не допустить близкого расположения текста к краям и слипания блоков.
Не позволяйте лишнего
При несоблюдении правил дизайна визиток могут появиться проблемы с читаемостью не только отдельно взятого шрифта, но и всего макета. Конечно, у вас могут быть грамотно подготовлены блоки с читаемым шрифтом и минимальными эффектами, но общее впечатление испортится излишними эффектами на фоне.
Помните, что главные задачи фона — акцент и передача фирменного стиля, помогающие донести информацию быстро и ясно. Рекомендуется отказаться от вычурных текстур, теней, 3D-эффектов и фонов, переполненных мелкими деталями. Если хотите сделать свою визитку солидной, откажитесь от печати объемных рисунков в пользу вложения в дорогой материал для печати (например, прозрачный пластик, бумагу с матовой поверхностью).
Правила оформления блоков
Выделите имя и фамилию. Продумайте дизайн таким образом, чтобы имя, фамилия (и отчество) находились на видном месте — сверху, слева или по центру — и были выделены крупным шрифтом. Также в качестве акцента можно использовать другой гарнитур четкого начертания и без засечек: такой шрифт легче читается.
Надеемся, простые правила дизайна визиток помогут в грамотном создании оригинальных карточек для вашей сферы деятельности, а
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