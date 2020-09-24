Визитка визитке рознь: рассказываем, как правильно оформить дизайн визитки

Источник материала: Tut.by



Хотите научиться создавать визитки или желаете проверить, насколько удачны именные карточки в вашем кармане? Изучите правила дизайна визиток, ознакомившись с простыми советами от редакции TAM.BY .

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Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Одно из основных правил дизайна визиток — это тщательный подбор шрифтов. Некоторые новички впадают в крайность и стараются использовать несколько художественных гарнитур с графическими эффектами. Это только портит восприятие информации и внешний вид карточки.

Что нужно знать при выборе шрифтов:

Подбирайте для одной визитки не более двух шрифтов. Визуально оцените, сочетаются ли они между собой. Старайтесь избегать эффектов (подчеркивание, свечение, выворотка): это подходит не для любого текста. Не деформируйте шрифт, растягивая его, сжимая, располагая полукругом: так текст будет выглядеть, как «модный» привет из начала нулевых.

Продумайте верстку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Условно текст визитки можно разбить на несколько блоков, каждый из которых отвечает разным задачам. Блоками могут быть личные данные (фамилия, имя, отчество), должность, номера телефонов, имя в мессенджере, адрес, индекс, электронная почта, перечень услуг, логотип.

Правила дизайна визиток помогают грамотно расставить акценты на этих блоках, чтобы получатель понимал, куда смотреть в первую очередь. Для этого рисуется сетка в программе, по ячейкам распределяются текст и изображения. Использование разметки на этапе верстки позволяет не допустить близкого расположения текста к краям и слипания блоков.

Не позволяйте лишнего



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

При несоблюдении правил дизайна визиток могут появиться проблемы с читаемостью не только отдельно взятого шрифта, но и всего макета. Конечно, у вас могут быть грамотно подготовлены блоки с читаемым шрифтом и минимальными эффектами, но общее впечатление испортится излишними эффектами на фоне.

Помните, что главные задачи фона — акцент и передача фирменного стиля, помогающие донести информацию быстро и ясно. Рекомендуется отказаться от вычурных текстур, теней, 3D-эффектов и фонов, переполненных мелкими деталями. Если хотите сделать свою визитку солидной, откажитесь от печати объемных рисунков в пользу вложения в дорогой материал для печати (например, прозрачный пластик, бумагу с матовой поверхностью).

Правила оформления блоков



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Выделите имя и фамилию. Продумайте дизайн таким образом, чтобы имя, фамилия (и отчество) находились на видном месте — сверху, слева или по центру — и были выделены крупным шрифтом. Также в качестве акцента можно использовать другой гарнитур четкого начертания и без засечек: такой шрифт легче читается.

Оформите ссылки. Правила дизайна визиток допускают отсечение «//https» от имени ссылки, поскольку эта часть выглядит лишней и усложняет чтение контактной строки. Напишите основной адрес сразу, а для удобства дополните карточку QR-кодом.

Пишите полный номер. Указывайте телефон полностью, чтобы с вами могли связаться из других регионов или стран. Оптимальным будет написание номера с кодом оператора или области в скобках, например: +375 (29) хх-хх-хх, 8 (017) хх-хх-хх.

Укажите рабочую почту. Сотрудникам компаний желательно указывать электронную почту под рабочим доменом, частным предпринимателям (фотографам, ремесленникам) — завести ящик с указанием имени или фамилии). Именно эти адреса должны указываться на визитке вместо адресов-ноунеймов типа «solnce92», «andrey1988».

Разработайте логотип. Работаете на самого себя и хотите быть узнаваемы — придумайте логотип и поместите его на макете будущей визитки. Пусть изображение ассоциируется с именем и работает на вас.

Осторожно с личным фото. Указание известным человеком (директором, предпринимателем, артистом) собственного изображения на визитке считается дурным тоном. Лучше воздержаться от такого приема, чтобы не показаться амбициозным сотрудником.

Надеемся, простые правила дизайна визиток помогут в грамотном создании оригинальных карточек для вашей сферы деятельности, а полиграфия в Минске поможет в решении задачи!