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Минские «Цмокі» впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов 

25.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА. В финальном матче квалификации «драконы» нанесли поражение литовскому «Нептунасу» со счетом 69:59.

Минские «Цмокі» впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов 

Самыми результативными игроками в составе белорусской команды стали Максим Салаш, который набрал 18 очков, а также Крис Клайберн (17), Владимир Веремеенко (11).

Ранее белорусская команда сломила сопротивление болгарского «Балкана» — 73:65.

 
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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА.
 
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