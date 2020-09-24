Минские «Цмокі» впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов 

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА. В финальном матче квалификации «драконы» нанесли поражение литовскому «Нептунасу» со счетом 69:59.





Самыми результативными игроками в составе белорусской команды стали Максим Салаш, который набрал 18 очков, а также Крис Клайберн (17), Владимир Веремеенко (11).

Ранее белорусская команда сломила сопротивление болгарского «Балкана» — 73:65.