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Минские «Цмокі» впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА. В финальном матче квалификации «драконы» нанесли поражение литовскому «Нептунасу» со счетом 69:59.
Самыми результативными игроками в составе белорусской команды стали Максим Салаш, который набрал 18 очков, а также Крис Клайберн (17), Владимир Веремеенко (11).
Ранее белорусская команда сломила сопротивление болгарского «Балкана» — 73:65.
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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА.
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