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В Жлобине суд наказал арестом супругов за участие в акции против насилия силовиков

25.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Жлобинского района вынес решение об административном аресте в отношении супружеской пары.

В Жлобине суд наказал арестом супругов за участие в акции против насилия силовиков

Как сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, за участие в несанкционированной акции против насилия со стороны силовиков, которая состоялась 19 августа, суд наказал Илону Ткачеву арестом на 8 суток, а ее мужа Валерия Ткачева — на 12 суток. Супруги работают предпринимателями.

В Жлобине за участие в акциях привлекают целыми семьями. Вчера повторный арест на 10 суток получил по решению суда Александр Мамай (ранее отбыл 12 суток ареста). 8 суткам суд наказал его отца Владимира, штрафом — дядю Михаила.

Также на прошлой неделе милиция задержала семью Козич из пяти человек, которые работают врачами и программистами.

 
 
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Суд Жлобинского района вынес решение об административном аресте в отношении супружеской пары.
 
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