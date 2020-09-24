В Жлобине суд наказал арестом супругов за участие в акции против насилия силовиков

Суд Жлобинского района вынес решение об административном аресте в отношении супружеской пары.





Как сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, за участие в несанкционированной акции против насилия со стороны силовиков, которая состоялась 19 августа, суд наказал Илону Ткачеву арестом на 8 суток, а ее мужа Валерия Ткачева — на 12 суток. Супруги работают предпринимателями.

В Жлобине за участие в акциях привлекают целыми семьями. Вчера повторный арест на 10 суток получил по решению суда Александр Мамай (ранее отбыл 12 суток ареста). 8 суткам суд наказал его отца Владимира, штрафом — дядю Михаила.

Также на прошлой неделе милиция задержала семью Козич из пяти человек, которые работают врачами и программистами.