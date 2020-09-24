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Фоторепортеры Васюкович и Гридин вышли на свободу, задержана съемочная группа «Белсата»

25.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин вечером 24 сентября вышли на свободу из изолятора на Окрестина в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Фоторепортеры Васюкович и Гридин вышли на свободу, задержана съемочная группа «Белсата»

Васюкович и Гридин были арестованы на 11 суток. Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска 16 сентября. Он рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), которые накануне направил на доработку в РУВД. Связь с Васюковичем и Гридиным велась по «Скайпу», сами они находились в ИВС в 1-м переулке Окрестина. В доработанных делах журналистов по-прежнему обвиняли в участии в акции «Марш героев» 13 сентября, несмотря на то, что они предоставили свидетельства того, что в митинге не участвовали, а именно работали и были задержаны в кафе после того, как выполнили свой профессиональный долг в качестве работников СМИ.

Незадолго до освобождения Васюковича и Гридина вечером 24 сентября возле ИВС на Окрестина милицией были задержаны журналисты «Белсата» Алесь Любенчук и Денис Гончаренко.

По информации БАЖ, их доставили в РУВД Московского района, откуда повезут в ИВС на Окрестина, а завтра будут судить. В чем обвиняют журналистов, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин вечером 24 сентября вышли на свободу из изолятора на Окрестина в Минске, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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